BNG aplaude que CyL pida una investigación sobre Angrois y llama al PPdeG a abstenerse

Actualizado 20/04/2017 12:38:25 CET

VIGO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha aplaudido que las Cortes de Castilla y León hayan acordado reclamar que se constituya una comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Angrois, y ha llamado a reflexionar al PSOE y el PP gallego, y, en concreto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que "si no quiere apoyar una comisión de investigación, al menos se abstenga" cuando el BNG vuelva a solicitarla.

Así lo ha manifestado este jueves en una visita a la estación de Vigo-Urzáiz, donde Pontón, que ha felicitado a víctimas por su trabajo, ha remarcado que el BNG se alegra de que haya un Parlamento que apruebe que haya una comisión independiente sobre las eventuales responsabilidades políticas por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013. En concreto, en Castilla y León la abstención del PP permitió este miércoles sacar adelante la iniciativa de Podemos, que apoyaron el PSOE, IU y PIL.

"Quería invitar al PSOE y el PP a que reflexionen sobre su posición en este tema" en Galicia, ha trasladado la portavoz nacionalista, que ha considerado "vergonzoso" que en la región en la que se produjo el accidente "se cierre la puerta" a las reclamaciones de las víctimas y "no haya honestidad suficiente para reconocer que no hubo una investigación independiente y que es impresentable que no haya una comisión parlamentaria que dirima responsabilidades políticas".

En este marco, la portavoz nacionalista ha avanzado que el BNG volverá a solicitar en Galicia que haya una comisión de investigación independiente, ante lo que ha llamado a Feijóo a "reflexionar y, si no quiere apoyar esa comisión de investigación, al menos no sea un obstáculo y se abstenga".

"Tenemos una deuda con las víctimas, con este país, y necesitamos tener la seguridad de que no se va a volver a repetir un accidente de estas características", ha concluido.