Anova pide que En Marea se ponga "al servicio de las mareas municipales" para relanzar la unidad popular

Publicado 25/07/2018 16:07:53 CET

Xosé Manuel Beiras exige a Podemos que "rectifique" y respete la autonomía de En Marea en el Congreso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La formación política Anova ha reclamado el relanzamiento del espacio de unidad popular de En Marea, poniéndose "al servicio de las Mareas municipales", de cara a frenar el renovado "bipartidismo dinástico" que trata de "restaurar" el "régimen del 78".

Así lo ha manifestado el portavoz de Anova, Antón Sánchez, en el transcurso del acto que la formación ha desarrollado al mediodía, con romería y acto político, en el parque de As Galeras, en Santiago de Compostela, para conmemorar el Día da Patria bajo el lema 'República desde os concellos' --República desde los ayuntamientos--, con la presencia de más de un centenar de personas.

"Tenemos un problema en Galicia si la pluralidad de En Marea es menos que la pluralidad de las mareas municipalistas", ha sugerido Sánchez, para quien "no hay razón para el enroque, para el no diálogo".

Tras reclamar el necesario "retorno al consenso fundacional de En Marea" y remarcar que "no hay futuro en la unidad popular cuando se pretende la hegemonía de una parte sobre el todo", ha resaltado que "ninguna marca vale más que la unidad popular, ninguna parte vale más que el todo".

Por todo ello, ha incidido en el apoyo de Anova a la propuesta de Compostela Aberta para iniciar un proceso de diálogo "para relanzar el espacio de diálogo, para relanzar el espacio de la unidad popular". "No hay unidad popular si le tenemos miedo al debate, a la crítica, a la autocrítica, a esa pluralidad o si se criminaliza ese debate", ha añadido.

"Tenemos un problema en Galicia si la pluralidad existente en En Marea es menor que la pluralidad existente en las Mareas municipalistas y quien se niega a ver esta realidad está traicionando los principios de la unidad popular", ha agregado Sánchez.

Una defensa cerrada de los consensos fundacionales de En Marea y el apoyo al "relanzamiento del espacio político" expuesta como base fundamental para "romper" el "viejo bipartidismo dinástico" que, en su nuevo ciclo, se presenta con "una renovada obediencia al régimen del 78".

Tras añadir que "no valen reformas cosméticas para no afrontar un proceso constituyente que respete el derecho de autodeterminación de los pueblos", ha remarcado que "no hay solución desde el continuismo ni volviendo a la situación previa al 155", puesto que "el Estado de excepción del 155 sigue en vigor mientras haya presos políticos".

Así, ha abogado por la necesaria "alianza" de las fuerzas confederales, federales y las independentistas, porque "no se puede separar la lucha social de la nacional", sobre todo, en un nuevo contexto en el que la renovación del PP con quien ha denominado 'Pablo Pasado' --en referencia a Pablo Casado-- abre un período "fascistante" y de "extrema derecha".

Antón Sánchez aludió a la "derrota" del PP en el ámbito municipal en la primavera de 2015, como muestra del "camino del triunfo", el único que "remueve cimientos del régimen", y ha insinuado que "Feijóo quiere la derrota de estos gobiernos" y va "a volver a la carga sin dudar en usar instituciones con juego sucio y manipulación".

BEIRAS RECLAMA AUTONOMÍA PARA EN MAREA EN EL CONGRESO

En la misma línea se ha pronunciado el fundador de Anova, Xosé Manuel Beiras, que precedió en la palabra a Sánchez y que precisó los próximos retos a los que se tiene que enfrentar Anova.

El primero, pasa por fortalecer la unidad popular desde las Mareas municipales para consolidar los "gobiernos rebeldes". El segundo objetivo gira en torno a "contribuir a que la dirección de En Marea recupere la fidelidad absoluta a los principios fundacionales del pacto de Mazarelos".

El tercero, y sobre el que Beiras más ha incidido, fija la atención en el papel de En marea en el Congreso, incidiendo en que las fuerzas del Estado integradas en En Marea, "de Podemos o de lo que sea, reconsideren y rectifiquen con lealtad y el grupo parlamentario confederal de En Marea tenga autonomía política".

El tercer reto, y sobre el que Beiras más ha cargado las tintas, se centra en el papel de En Marea en el Congreso, instando a que se "emplace a las fuerzas del Estado a sus sucursales aquí, incluso las que están integradas en En Marea, las que dicen que son de Podemos o de lo que rayos sea, rectifiquen su comportamiento" con respecto al espacio de confluencia gallego.

"Hay que reclamarlo rotundamente, hay que rectificar y establecer pasos para que el grupo de En Marea sea reconducido a lo que fue el acuerdo del grupo parlamentario confederal, en el que el grupo de En Marea tiene autonomía incluso para decisiones políticas y seguir la línea que le tiene que marcar En Marea", ha remarcado Beiras.

"Fuimos leales, y hay otros que no mantuvieron eso y en grupo mixto tienen una consideración de Unidos Podemos que nosotros no tenemos", ha concluido el fundador de Anova.