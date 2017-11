Aplazada la declaración como investigado del testigo protegido del caso 'Jimmy'

Actualizado 20/11/2017 12:06:09 CET

MADRID/SANTIAGO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La declaración como investigado del testigo protegido en la causa que investiga la muerte en 2014 del hincha del Deportivo de la Coruña Francisco Javier Romero, prevista para este lunes, ha sido nuevamente aplazada a petición de su defensa.

Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, la vista fijada para este lunes 20 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, ha sido aplazada por segunda vez, pues ya estaba prevista en un primer momento para el pasado 26 de octubre, debido a que coincidía con otro señalamiento del abogado de la defensa.

En diciembre de 2016, la Fiscalía presentó un recurso contra la negativa del titular de dicho juzgado a tomar declaración en calidad de investigado a este testigo protegido, pues consideraba que la práctica de dicha diligencia puede resultar "fundamental" y "absolutamente necesaria" para la causa.

Además, reiteró que en su petición se le tome declaración en calidad de investigado no sólo porque su testimonio sea "fundamental" sino, como deja constancia el propio titular del juzgado número 20 de Madrid, porque "no hay otros testigos presenciales directos de los hechos, puesto que la mayoría de los investigados en la pieza que tiene por objeto la riña tumultuaria se acogieron a su derecho a no declarar".

El día de la muerte, el 30 de noviembre de 2014, ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña se enfrentaron en una reyerta pactada en las proximidades del Río Manzanares y en las inmediaciones del estado Vicente Calderón.

Según las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, siete ultras arrojaron al hincha del Depor al río. La autopsia confirmó que la víctima presentaba un fuerte traumatismo craneoencefálico y varias lesiones.

El juez archivó el caso al no estar acreditado que la muerte se produjera en el transcurso de la reyerta, no lo está "la autoría de las personas que intervinieron en las lesiones a Santiago y en la muerte de Jimmy".

Antes del archivo, la Fiscalía de Madrid pidió que testificara el testigo protegido que al inicio de la instrucción señaló a los posibles autores materiales del crimen. Apuntó a cuatro ultras del club rojiblanco, ingresando éstos en prisión provisional. Pero a los meses salieron libres.

En junio de este año, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura de la causa penal al juez de Instrucción número 20 de Madrid para que se buscaran más pistas que puedan llevar a la identificación del autor o autores que acabaron con su vida en noviembre de 2014