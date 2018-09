Arranca sin incidencias el curso en ESO y Bachillerato, apostando por lenguas, ciencia y tecnología

Publicado 17/09/2018 15:50:44 CET

Los grupos políticos de la oposición piden más compromiso e inversión en educación y recuerdan las protestas del IES de Brión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este lunes que una Galicia mejor se construye con una educación pública con más lenguas, más tecnología, más materias científicas y mejores salarios para los docentes, una consideración que ha realizado coincidiendo con el arranque del curso en ESO, Bachillerato y enseñanzas especiales, que ha transcurrido sin incidencias de relevancia en la Comunidad.

Núñez Feijóo, ha visitado, en compañía del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, el IES de Soutomaior con motivo del inicio de las clases en estos niveles educativos, donde ha asegurado que todos estos avances se encaminan a "consolidar" lo que se "logró" en los últimos años, una Galicia con "el menor abandono escolar desde que hay registros", con una enseñanza "de más calidad y más equitativa", y con un sistema "que apoya a las familias".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que, gracias a la apuesta por la enseñanza plurilingüe, Galicia "pasó en diez años de tener cero centros plurilingües a 385 este curso y de tener 67 auxiliares de conversación a 617. Este curso, ha indicado, más de 100.000 alumnos recibirán enseñanza plurilingüe.

Del mismo modo ha destacado la compra de 30.000 nuevos portátiles y que este año 18.000 alumnos estudiarán con el libro digital (un 55 por ciento más que el año pasado). En el ámbito de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, por primera vez, 15 institutos ofrecerán el bachillerato de excelencia en ciencias y tecnología.

Finalmente, una enseñanza de calidad, ha apuntado Núñez Feijóo, también pasa por la "motivación de todos los docentes", un ámbito en el que apuesta por mejorar las condiciones laborales de los profesores, con un incremento salarial progresivo que llegará a ser de 1.260 euros por año.

MÁS DE 147.000 ALUMNOS

Un total de 147.439 estudiantes estaban llamados a comenzar este lunes las clases en la educación secundaria obligatoria (ESO), bachiller y enseñanzas de régimen especial (para adultos, artísticas o deportivas). A la espera de las cifras definitivas, la matriculación se incrementó un 0,2% con respecto al curso pasado.

Así se desprende de los datos provisionales de la Consellería de Educación, que recuerda que las cifras no serán definitivas hasta dentro de unas semanas dado que en los últimos días aún se realizaron exámenes de recuperación en secundaria. De hecho, en este total tampoco se contempla al alumnado de Formación Profesional, rama en la que aún es posible matricularse.

Según estas cifras provisionales de la Xunta, un total de 92.285 alumnos empezarán el curso en ESO, lo que supone un 1,2% más que en el curso 2017/18. En concreto, la mayoría de los alumnos, 64.446, se matricularán en centros públicos; un total de 25.428 en centros privados concertados y 2.411 en centros privados.

Por otra parte, los mismos datos que maneja la consellería señalan que 30.494 estudiantes comenzarán el lunes las clases de bachillerato ordinario en Galicia, lo que supone un 0,9% menos que en el curso 2017/2018. Del total de alumnos, 25.149 se han matriculado en centros públicos y 5.345 en centros privados no concertados.

PROTESTA EN EL IES DE BRIÓN

Uno de los centros en los que este inicio de curso no se ha vivido con normalidad es el IES de Brión (A Coruña), donde la asociación de madres y padres mantiene un encierro y protestas para reclamar más profesorado para sus hijos, a los que han decidido no mandar a clase hasta que la Xunta les ofrezca una solución.

Al hilo del nuevo curso educativo y la posibilidad de una nueva oferta educativa, el portavoz del Grupo del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, se ha referido precisamente a la protesta del IES de Brión, que visitará en próximos días junto al alcalde de la localidad. En este sentido, el dirigente socialista ha pedido un "plan específico" para este tipo de ayuntamientos que pasaron de ser rurales a formar parte de un ámbito metropolitano fruto de nuevos residentes.

Leiceaga ha considerado que "no se puede dar un paso atrás en los niveles educativos" y ha avisado de que "aunque se cumplan estándares mínimos, no se pueden eliminar optativas o refuerzos". Con una situación presupuestaria mejor, "no parece que la consellería esté prestando la atención debida", ha indicado.

El diputado socialista ha recordado que, desde inicio de la legislatura, han reclamado una apuesta "decidida" por parte de la Xunta para "recuperar la calidad perdida" y ha denunciado el "ritmo demasiado perezoso" de recuperación de plazos. Leiceaga también ha advertido de que cuando se "renuncia a 60 millones de euros todos los años" (por la reducción del déficit mayor a la obligatoria), también se "renuncia a estas cosas".

Ánxeles Cuña, por parte de En Marea, ha manifestado que este inicio de curso se ve "salpicado por los incumplimientos del Gobierno gallego en materia de infraestructuras, unidades cerradas y falta de docentes". En todo caso, aunque ha saludado que "está bien que se convoquen nuevas plazas", ha incidido en que "lo imprescindible es cubrir las necesidades reales actuales".

Para la parlamentaria, el personal "llega sin tiempo para conocer el curso, las necesidades y coordinarse". En declaraciones a Europa Press, ha manifestado que hay problemas de "masificación en el colegio Castelao de Ordes, problemas de infantil en Allariz y las vacantes de Brión", a lo que hay que sumar la "huelga" de la Escuela de Arte Dramático de Vigo.

Al ser preguntada en rueda de prensa por la idea de impulsar una nueva oferta pública de profesores, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha indicado que "todo lo que sea fortalecer servicios públicos" es "importante". "Lo que reconocen", dijo no obstante, es que "los recortes en el profesorado tuvieron un impacto en el sistema público".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha destacado, en referencia a las palabras del propio conselleiro, que está siendo un "inicio de curso con absoluta normalidad" y ha resaltado ela cuerdo retributivo con los miembros de la comunidad educativa. En cuanto al caso de Brión, apeló a que "está funcionando" conforme a lo previsto en las normas y que, que se conozca, es el "único" en el que ha habido alguna incidencia.

GALIÑA AZUL DE SANTIAGO-CASTIÑEIRIÑO

Este lunes ha entrado en funcionamiento también la nueva escuela infantil 'Galiña Azul' de Santiago-O Castiñeiriño, construida y equipada por la Fundación Amancio Ortega a través de un convenio con el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

El centro oferta para este curso seis unidades con 82 plazas y arranca con 63 niños, a los que se sumarán otros 12 a partir del mes de octubre.

La red 'Galiña Azul' contaba hasta el momento en Santiago con cinco centros, tres dependientes del Consorcio y dos de la Axencia Galega de Servizos Sociais, que ofertaban para este curso 388 plazas. A partir de octubre, este nuevo centro dispondrá también de comedor.