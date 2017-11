Ataque con pintadas a la sede del PPdeG

Publicado 02/11/2017 12:06:57 CET

El partido pondrá a dispoción de la Policía las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los culpables

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede del PPdeG ha sufrido en la pasada jornada pintadas y también se lanzaron huevos contra el cartel que incluye el logotipo del partido. Los populares han avanzado que pondrán a disposición de la Policía las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los culpables.

En un comunicado, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha informado de estas "pintadas amenazadoras" --'Galicia no olvida, Galicia no perdona'-- y ha advertido de que "no hay táctica de intimidación capaz de silenciar la voz del PPdeG", al tiempo que ha pedido a los que "no cesan en ese intento" que "desistan cuanto antes".

Según los populares, este incidente da "continuidad" a otros sufridos en otras provincias recientemente, como el que padeció el PP de Vigo o el registrado contra la residencia oficial del presidente, Alberto Núñez Feijóo, en Monte Pío.

"Estos y otros casos evidencian que en Galicia hay personas que pretenden hacer del miedo un canal para expresar sus ideas", sostiene Tellado, quien ha destacado que los gallegos son "un pueblo pacífico que huye de conductas inadecuadas como ésta".

PIDE UNA CONDENA "UNÁNIME"

Los populares han defendido que "son las urnas las que deben dirimir las diferencias políticas". "Ni el 47 por ciento de los gallegos que representamos como partido, ni la inmensa mayoría de los que no piensan como nostros y escogen otras formaciones políticas, avalan este tipo de práctica, añaden.

Por ello, Tellado ha subrayado que "sería importante hacer una condena unánime de actos violentos y agresivos que no tienen reflejo en la vida cotidiana de la sociedad gallega".