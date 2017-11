Atropellan a una anciana en Val do Dubra y a un menor en Mos

Publicado 01/11/2017 11:01:41 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de avanzada edad resultó herida en Val do Dubra (A Coruña) tras ser arrollada por un vehículo. El siniestro tuvo lugar en un paso de cebra de la calle Arcai, justo enfrente del Ayuntamiento, según informa el 112.

Un particular alertó al 112 a las 20,00 horas del martes y el personal de la central de emergencias puso la situación en conocimiento del 061-Urxencias Sanitarias, de los Bombeiros do Xallas, de Protección Civil y de la Guardia Civil de Tráfico.

Además, otro atropello registrado en Mos (Pontevedra) dejó un niño herido. El menor fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, apuntan las mismas fuentes.

El accidente ocurrió en el polígono de Veiga Baña, en las cercanías del campo de fútbol de As Baloutas. Fue otro particular el que llamó al 112 a las 19,15 horas del martes. Acto seguido, se informó al 061, a los Bombeiros do Baixo Miño, al Servizo de Emerxencias de Mos y a la Policía Local.