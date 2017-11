Augas pide a los ayuntamientos que se abastecen del Lérez que fijen objetivos para reducir el consumo

Actualizado 13/11/2017 16:42:32 CET

Alcaldes reclaman una "solución global" a la sequía y esperan "sentar las bases de una nueva relación" entre ayuntamientos y Xunta

PONTEVEDRA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, ha presidido este lunes la reunión de coordinación con los doce ayuntamientos afectados por la activación de la alerta por sequía en el sistema del Río Lérez y Ría de Pontevedra, en la que les requirió información para establecer con cada uno de ellos "objetivos y metas concretas para reducir el consumo" de agua.

Al encuentro han asistido representantes de los ayuntamientos de Pontevedra, Marín, Bueu, Vilaboa, Poio, Sanxenxo, Barro, Ponte Caldelas, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Forcarei y A Estrada, a los que el director de Augas de Galicia indicó que "en la actualidad el abastecimiento a la población está garantizado".

No obstante, ha aclarado que éste "no es ilimitado" y para paliar los posibles efectos de esta situación de sequía debe producirse un incremento de las aportaciones hídricas, o bien con lluvias "situación que no depende de las administraciones", o bien reducir los consumos, "empezando por aquellos que no son prioritarios".

Roberto Rodríguez ha instado a los ayuntamientos para que, "dentro del ámbito de sus competencias", adopten algunas medidas como son la reducción de baldeos y riegos, cuestiones que ya todos ellos vienen haciendo desde hace algún tiempo.

"Si la situación no mejora", ha dicho, se aplicarán "otro tipo de medidas", como la reducción de consumos no esenciales, la revisión del estado de las redes de suministro o la rebaja de la presión en el suministro.

En la reunión de este lunes el responsable de Augas de Galicia demandó a los ayuntamientos que remitan información sobre la situación en cada municipio, una encuesta con datos de consumos y usos, para que "la próxima semana" puedan "volver a convocar esta mesa y entonces acordar ya un objetivo completo de porcentaje de reducción de esos consumos en cada ayuntamiento".

SITUACIÓN DEL LÉREZ

En el encuentro los técnicos de Augas de Galicia informaron de la situación "anómalamente baja" que atraviesa el Río Lérez con un caudal circulante que se corresponde con el 95% menos de agua que hace un año "con un caudal más propio del verano que de esta época", han señalado.

Al concluir la reunión Roberto Rodríguez apuntó que estaban "satisfechos". "Todos entendimos que, en el ámbito de nuestras competencias, las administraciones no podemos quedarnos parados esperando a que llegue la lluvia", ha sostenido.

Con este encuentro, ha comentado el director de Augas de Galicia, tratan de "ganarle tiempo a la sequía" al recabar toda la información y consensuar "las posibles medidas de emergencia que, llegado el caso, habrá que valorar en otros escenarios". Como actuaciones estructurales, apuntan mejoras en determinadas captaciones, o determinadas infraestructuras que permitan una mayor captación del recurso.

ENCE

"El abastecimiento a la población es lo prioritario", ha recordado Roberto Rodríguez. El director a de Augas de Galicia ha reconocido, además, a preguntas del concejal pontevedrés Raimundo González, que todavía no se ha efectivizado el recorte de agua a la empresa Ence, pues todavía se está tramitando y, probablemente, esta semana se tenga la resolución para decirle a la fábrica de celulosa que reduzca su consumo.

Una vez que se aplique esta medida, Ence únicamente podrá usar el 50% del caudal que tiene concedido, ya que los consumos industriales (diferentes al de la acuicultura o la producción hidroeléctrica, como es el caso de Ence) ocupan el puesto número cinco entre las prioridades establecidas en el Plan Hidrológico, en el que el abastecimiento se sitúa primero.

"EMPODERAR A LOS AYUNTAMIENTOS"

Mientras, el alcalde de Bueu, Félix Juncal, espera que la situación de sequía sirva para "sentar las bases de una nueva relación entre los ayuntamientos y la Administración autonómica" para las decisiones que se tengan que adoptar "de cara al futuro".

Este regidor reclama "una política de aguas, diferente y novedosa" en la que se contemple "empoderar a los ayuntamientos con nuevas medidas" que le permitan ampliar su margen de maniobra a la hora de actuar que los consistorios pasen "de ser actores secundarios a protagonistas principales", ha resumuado. Además, ha apostado por "mejorar y optimizar los recursos hídricos" en un escenario de cambio climático.

En esta misma línea se pronunció el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, que demandó una "solución global" a la sequía por parte de la Xunta, teniendo en cuenta que "se ve que es un problema que en años sucesivos vamos a seguir sufriendo".

En el municipio de Barro, de una población 3.700 vecinos, "sólo 900 habitantes tienen suministro de agua potable por parte del Ayuntamiento", el resto capta este recurso de manantiales en el monte, cuyo caudal ha disminuido, lo que obligó durante los meses del verano a hacer cortes nocturnos, surtirse con camiones cisterna y reducir el agua al uso doméstico. A principios de octubre se consiguió una nueva captación. "Eso nos permitió estabilizar el consumo", ha abundado.

En el municipio Pontevedra la situación "no es de gravedad, pero tenemos que estar alerta y hacer un consumo responsable", indicó el concejal Raimundo González. En Sanxenxo, según relató el alcalde, el popular Telmo Martín, están "preocupados, lógicamente", aunque se redujo el consumo con el remate de la temporada turística del verano.

No obstante, ha indicado que se han adoptado medidas y se están haciendo las recomendaciones oportunas a la población, mientras se captan unos 3.000 metros cúbicos al día del Río Lérez y unos 1.000 metros cúbicos del Umia.

Por su parte, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha explicado que su municipio no tiene problemas de suministro debido a las nuevas infraestructuras puestas en marcha junto con la aportación de agua "que está prestando la Escuela Naval Militar, que tiene minas propias".

Sin embargo, de cara al "medio y largo plazo", la popular María Ramallo apuesta por "racionalizar los recursos" en base a las recomendaciones de un "estudio técnico".

El alcalde de Poio, Luciano Sobral, ha señalado que en su municipio dependen "mucho del Lérez", en concreto el 90% del suministro de agua viene de este río. "Los núcleos de población más altos del concello son los que lo están pasando peor", abundó.

La sequía ha dejado en niveles "muy bajos" los manantiales del Monte Castrove. A medio plazo, han señalado, la intención del gobierno local --formado por BNG y PSdeG-- es "conseguir fondos para poder ampliar la capacidad de los depósitos municipales de Vilariño y A Serpe".