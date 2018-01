Avendaño mantiene sus acusaciones contra Oubiña y habrá juicio el 27 de febrero

Actualizado 16/01/2018 15:53:37 CET

El narco solicita un euro de indemnización y asegura que si le conceden una cantidad mayor la donará a una asociación de ayuda a toxicómanos

VILAGARCÍA (PONTEVEDRA), 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vista previa por la demanda interpuesta por Laureano Oubiña contra la presidenta de la fundación Érguete, Carmen Avendaño, por un presunto delito contra el honor ha finalizado sin acuerdo tras mantener la responsable del colectivo antidroga sus acusaciones contra el narcotraficante cambadés. De este modo, se celebrará juicio el 27 de febrero.

La presidenta de Érguete, que acudió este martes a los juzgados de Vilagarcía, se negó a rectificar sus declaraciones en las que aseguraba tener constancia de que el narco había traficado con otro tipo de sustancias además del hachís y del cannabis. Por su parte, Laureano Oubiña, quien no acudió personalmente a la vista y delegó su representación en su abogado, se ha opuesto a la retirada de la demanda al no desdecirse la acusada.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo la jueza que instruye el caso fijó la fecha de celebración del juicio para el 27 de febrero (12,30 horas). Ahí sí deberán personarse tanto demandante como demandada.

En el transcurso de la vista el abogado de Laureano Oubiña, Gerardo Gayoso, ha solicitado a la jueza que en el juicio constase como prueba documental la grabación del programa de radio en el que Carmen Avendaño hizo las declaraciones. También reclamó que en el mismo compareciese como testigo la periodista que realizó la entrevista, solicitud esta que fue rechazada por la jueza.

La defensa de la acusada tan solo ha pedido la comparecencia para su interrogatorio de Laureano Oubiña. Por parte de la fiscalía se demandan las declaraciones en el juicio de las dos partes. La titular del juzgado número 2 de Vilagarcía ha aceptado ambas peticiones.

DISPUESTO A RETIRAR LA DEMANDA

Tras la celebración de la vista previa, aún a las puertas de los juzgados, el abogado de Laureano Oubiña ha señalado que la voluntad de su cliente era la de retirar la denuncia en el caso de que Carmen Avendaño hubiese reconocido que habían sido unas declaraciones desafortunadas. "Como no ha sido así, nos ratificamos en nuestra demanda porque entendemos que ha atentado contra su derecho al honor", sostiene.

Gerardo Gayoso dice que su cliente "admite, porque así es público y notorio", haber estado condenado y haber cumplido condena por tráfico de hachís, "que no causa grave daño a la salud". Sin embargo, considera que no se puede permitir que "un personaje público como Carmen Avendaño utilice los medios de comunicación para vulnerar el derecho del honor" del narco cambadés.

UN EURO DE INDEMNIZACIÓN

El abogado de Laureano Oubiña ha asegurado que, además de una rectificación pública, en su demanda le solicitan a Carmen Avendaño una indemnización de tan solo un euro. "Nosotros no queremos hacer negocio con este caso, pero por ley es obligatorio cuantificarla", explica.

Gerardo Gayoso ha añadido que en caso de que la jueza fallase a favor de la acusación y dictaminase una indemnización de mayor cuantía "esta sería donada a la asociación San Francisco de Asís de ayuda a los toxicómanos".

AVENDAÑO NO SE RETRACTA

Por su parte, la presidenta de Érguete, Carmen Avendaño, ya anunció a su llegada a los juzgados vilagarcianos que no tenía intención de retractarse ni de llegar a ningún tipo de acuerdo. "No tengo el sentimiento de haber ofendido a este señor. Dije lo que dije, lo mantengo y lo sostengo. Si he hecho alguna manifestación no ha sido ofensiva, sino basada en hechos reales", ha afirmado.

Carmen Avendaño ha reconocido que en sus declaraciones habló de que Laureano Oubiña había traficado con otras sustancias, pero según ha explicado este martes se refería "al tabaco". "En ningún momento mencioné la cocaína, la heroína, ni ningún otro tipo de drogas", agrega.

A las puertas del juzgado Avendaño ratifica su sensación de que la denuncia tiene como causa una animadversión personal. "Yo siempre soy la que le pongo voz a estos temas, pero el señor Oubiña también debe saber que la sociedad gallega está muy sensibilizada gracias a los movimientos sociales y que son repudiados por sus actividades", subraya.

Tras la celebración de la vista previa la presidenta de Érguete ha vuelto a insistir en que sus declaraciones en el juicio del 27 de febrero serán "exactamente las mismas" que ha hecho este martes. "No me voy a desdecir de nada de lo que haya dicho y que la jueza estime lo que considere oportuno", deja claro.

Finalmente, Avendaño asegura que la intervención durante la vista del abogado de Laureano Oubiña: "No es que me haya hecho precisamente cambiar mi posicionamiento".