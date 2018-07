Baltar destaca que el apoyo al PP en Ourense supera en ocho puntos a la media gallega

Publicado 21/12/2015 19:22:59 CET

Subraya que la suya fue la segunda provincia con más apoyo en toda España, tras Ávila

OURENSE, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación y de los populares de Ourense, Manuel Baltar, ha destacado este lunes que esta provincia ha sido la segunda de España donde el PP ha recibido más apoyos.

De tal forma, Baltar ha remarcado que los 85.729 votos logrados en la provincia suponen un 44,91% de los sufragios, lo que supone ocho puntos más que la media del PP en la Comunidad gallega, que se quedó en el 37,1%.

Por ello, se ha mostrado "satisfecho" y "orgulloso" de los resultados alcanzados por el PP en la provincia de Ourense, especialmente al compararlos con los registrado por el partido a nivel gallego y estatal, así como con los comicios municipales de mayo de 2015.

"El apoyo al Partido Popular ha sido de un 44,91% de los sufragios", ha resaltado Baltar, que considera que la cifra final puede ser aún mayor cuando se produzca el recuento del voto emigrante, el próximo miércoles, 23 de diciembre.

A pesar de que los populares ourensanos no lograron su objetivo de alcanzar tres diputados, Baltar confirmó que los resultados finales se han correspondido con las "previsiones" que manejaba su partido. "Se elegían a ocho representantes en ambas Cámaras --Congreso y Senado--y cinco son del PP".

SÓLO ÁVILA SUPERA LOS DATOS DE APOYO AL PP EN OURENSE

En base a los datos conocidos en la noche electoral del domingo, Baltar ha reivindicado que su partido ha logrado en Ourense su segundo mejor resultado a nivel nacional.

"Solamente en Ávila el PP logro un apoyo mayor", ha sentenciado . En esta línea, ha insistido en que "el PP ha logrado en la provincia ocho puntos más que la media en Galicia y 16 puntos por encima de la media en España".

Asimismo, el presidente del PP provincial ha comparado estos datos de "recuperación" a los pasados comicios municipales. En este sentido, ha apuntado que los 85.729 sufragios logrados en las generales superan en más de 4.200 los alcanzados en las pasadas elecciones municipales.

Para Baltar, los 211 días transcurridos desde la anterior cita con las urnas han supuesto una recuperación para el partido, a nivel provincial. Así, si en mayo de 2015 el PP lograba ser el partido más votado en 70 municipios, ayer lo fue en 84 (el 91,3% del total).

"Si en mayo alcanzamos 61 mayorías absolutas, con los datos de ayer serían 70", deja claro.

"ESTAMOS TRABAJANDO EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE 2016"

Respecto a las autonómicas gallegas de 2016, ha hecho una extrapolación de los datos del domingo que supondría, según sus cuentas, que su partido sólo perdería un diputado y se haría con siete de los 14 escaños en disputa.

"Estamos trabajando en las elecciones autonómicas del 2016 para lograr ser la primera provincia en apoyo puntual al PP", ha señalado el presidente provincial.

Con todo, reconoce que se llegará a las urnas con un descenso generalizado respecto a los apoyos alcanzados en 2011, fecha de las últimas autonómicas. Así ha cifrado este descenso en 11,5 puntos en Ourense; 15 puntos en Galicia y en 16 puntos en el resto de España.

A pesar de que reconoce que los datos de este domingo no se pueden extrapolar directamente a una futura cita autonómica, Baltar ha indicado en que las cifras muestran "una tendencia, aunque no tiene nada que ver".

En los resultados finales entrarán otros factores, advierte, en referencia a los nombres de los candidatos, así como los programas electorales.

Sin embargo, no ha dejado de recordar que, a nivel gallego, la cita de este domingo ha supuesto "la desaparición del BNG y que el PSOE pasa a ser la tercera fuerza", mientras que como segunda formación política aparece "un partido que no existía en 2011 y que no es una fuerza única, sino cuatro agrupadas".

"POLÍTICA SE ESCRIBE CON P DE PACTO"

En lo tocante a la etapa que ahora se abre para la formación de Gobierno, Baltar llama a pedir a los partidos "prudencia y responsabilidad" y que dejen a Rajoy "tomar la iniciativa".

En esta línea, el presidente de la Diputación ourensana insiste en que "ahora se abre una etapa de negociaciones" y ha pedido a los partidos con posibilidad de formar gobierno que recuerden que "política se escribe con p de pacto".