Baltar ve "normal que todos los ojos se fijen en Núñez Feijóo" para presidir el PP

Actualizado 07/06/2018 12:08:00 CET

Recuerda que el titular de la Xunta es "el único presidente de comunidad autónoma que gobierna con mayoría absoluta de España"

OURENSE, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, ha asegurado este jueves que es "normal que todos los ojos se fijen en Núñez Feijóo" para presidir el Partido Popular tras la marcha de Mariano Rajoy.

"Todos los ojos se fijan en Núñez Feijóo, es normal; evidentemente, tendrá que decir algo a partir del congreso nacional del lunes en Madrid, ya que se abre un plazo para que los candidatos se presenten y cuenten al menos con la firma y el apoyo de 100 afiliados del partido", ha declarado a los medios de comunicación tras la presentación del Premio de poesía Florencio Delgado Gurriarán en el Pazo Provincial.

"Es el único presidente de comunidad autónoma que gobierna con mayoría absoluta de España, lo hace por tercera vez consecutiva, y proviene de una comunidad autónoma, Galicia, que tiene el mayor número de militantes en el PP de España, superando los 100.000", ha añadido Baltar.

En esta línea, Baltar ha manifestado que, si Feijóo decide optar a la presidencia del partido o no, apoyará su decisión. "Estamos satisfechos con su labor al frente del Partido Popular de Galicia y, precisamente por esa labor, está sonando como el máximo aspirante a hacerse con las riendas del PP nacional", ha abundado.

"El lunes tenemos en Madrid una junta directiva nacional, en la que previsiblemente se convocará el congreso nacional del partido para mediados de julio, donde se elegirá al nuevo presidente o presidenta y un nuevo equipo que rija los destinos de la formación hasta las próximas elecciones generales como mínimo. El lunes se abre una nueva etapa", ha subrayado el presidente provincial.

RELEVO PRESIDENCIAL EN EL PP DE GALICIA

José Manuel Baltar no ha querido aclarar si se presentaría a la presidencia del Partido Popular de Galicia en el caso de que Alberto Núñez Feijóo sea elegido para relevar a Mariano Rajoy al frente de la dirección nacional de la formación.

"Eso es política ficción, a mí no me gusta hablar de eso. Son encuentros en la tercera fase; primero, hay que pasar la primera, y luego, la segunda", ha destacado.

"No hablo de eso hasta que haya que hablar, ni Feijóo se ha postulado. Todavía no está convocado el congreso. Entiéndanme que no es prudente que se hable de estas cuestiones, hay que respetar los plazos", ha concluido el presidente de la Diputación de Ourense.