Beiras reivindica que Anova dio "ejemplo" para mantener la unidad de En Marea

Publicado 28/05/2016 14:43:24 CET

La formación nacionalista apuesta por asambleas y trabajo a "ras de suelo" para la campaña frente a sólo mítines y grandes actos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Anova, Xosé Manuel Beiras, ha reivindicado que su formación política ha "dado ejemplo" en el proceso de En Marea para mantener la "unidad popular" para las elecciones generales del próximo 26 de junio, aunque ha advertido de que esta formación también tiene "límites", igual que él mismo "tiene límites". "Hay límites éticos, ¿está claro?", ha remarcado.

A preguntas de los medios sobre si Anova se siente dolida con los demás socios de la coalición por cómo transcurrieron las negociaciones de las últimas semanas, incluidas las discrepancias por la composición de la candidatura A Coruña, Xosé Manuel Beiras ha aclarado que "no acostumbra a adoptar" posiciones en esos términos, si bien ha admitido que "Anova es consciente de los defectos que hubo" en el proceso.

La última tensión vivida en la coalición se produjo esta misma semana después de que la mesa coordinadora de En Marea, el domingo, abordase la sustitución del número tres por A Coruña, Xaime Subiela, por otro nombre, toda vez que el candidato es actualmente coordinador del grupo de En Marea y permanece contratado. Sin embargo, esta cuestión, que se reabrió el lunes con una discusión entre los socios, terminó manteniendo las listas tal y como se presentaron el 20 de diciembre, salvo cambios técnicos (algunos motivados por cuestiones personales y los propiciados por las primarias de Anova).

"Lo que pasa es que tenemos que ser muy conscientes de que hay un enemigo común que hay que derrotar. Anova opera con este criterio y damos ejemplo y, por lo tanto, los demás cuadros políticos, aquellos que no operen así, es su responsabilidad. Nosotros apostamos por la unidad popular y no está en peligro la unidad popular", ha enfatizado Beiras, quien ha dicho que, esas posturas (de otros dirigentes) "son, incluso, contradictorias con el discurso de asamblearismo, de libre decisión, de decisión de los pueblos y de que el pueblo es el que más ordena".

Xosé Manuel Beiras ha incidido en que "en este momento, es primordial dar ejemplo" y ha esgrimido que lo que le "dicen los ciudadanos" por la calle es que "hay que unirse". Contó que "el otro día" le llegaron a decir que también había que "unirse con el BNG", y que respondió que ellos "no quieren". Precisamente, sobre las críticas del candidato del Bloque Carlos Callón sobre la actuación de los diputados gallegos en la legislatura que acaba de terminar, el veterano político ha contestado: "No sé si Carlos Callón sabe mucho porque como no estaba en las Cortes no sabe lo que se hizo allí".

"La gente quiere unidad", ha enfatizado Beiras, quien ha reiterado que Anova "está poniendo la unidad por delante de cualquier otra cosa". "Por eso, cada día, Anova tiene más credibilidad", ha defendido el portavoz de Anova, quien compareció ante los medios acompañado del coordinador de la formación, Antón Sánchez.

Al hilo de ello, preguntado por si Anova siempre va a priorizar la unidad o dirá un 'hasta aquí llegamos', Beiras ha respondido que la formación nacionalista "tiene límites, como Beiras tiene límites". "Pero no tengo una bola de cristal, ya lo dije, en este momento está esta decisión y la decisión que acabo de explicar (en referencia al diseño de la campaña electoral", ha contestado, al respecto de lo que ha añadido que el "futuro es como un agujero negro" en el que hay que dotarse de las "linternas" y "antorchas" para iluminar el camino.

SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA

En cuanto a si va a participar activamente en la campaña del 26 de junio, como sí lo hizo en las pasadas elecciones del 20 de diciembre, Beiras ha apelado a que él es "disciplinado", frente al "cliché de ácrata", con la formación a la que pertenece, aunque introdujo el matiz de que no siempre se puede ser "obediente", como muchas veces apela en sus discursos de "rebelión cívica" quien es también autor de "Exhortación a la desobediencia".

Así las cosas, ha evitado concretar cuál será su papel en la campaña electoral que empezará en menos de dos semanas puesto que todavía no se ha hecho la programación. De todas formas, se ha posicionado a favor de una campaña de "contacto con la gente".

ASAMBLEAS AUTOCONVOCATORIA

No en vano, Anova ha acordado este sábado apostar por que, al margen de grandes mítines y actos, haya asambleas en las comarcas y localidades de todo el país, en régimen de autoconvocatoria, en el marco de este proceso electoral, de manera que la ciudadanía protagonice los espacios de En Marea.

"Anova hace un llamamiento a toda la ciudadanía gallega, de las clases populares e izquierda social, para que se autoorganice, en régimen de autoconvocatoria, y arrancando de todos los contingentes de ciudadanos de En Marea adscritos, sean o no de los partidos",ha apelado Beiras, quien ha abogado por este trabajo de base que permita "dinamizar" el proceso a favor de "los óptimos resultados para las elecciones a las Cortes".

Beiras ha subrayado que la reunión de la Coordinadora de Anova de este sábado ha servido para ratificar que esta formación "está decidida y reitera su decisión de contribuir a la alianza a nivel de Estado", dado que las elecciones se juegan en este ámbito, para apoyar la "izquierda social y rupturista" junto con los "sujetos políticos" de las naciones sin estado, en referencia a Galicia, Cataluña y Valencia, que participan de la misma órbita de confluencia electoral.

Asimismo, ha defendido la necesidad del trabajo "a ras de suelo" en esta campaña electoral para la movilización de la ciudadanía y en comunión con las "clases populares"

PERSPECTIVAS ELECTORALES

En cuanto a las perspectivas electorales, Beiras, quien ha insistido en que no es "pitoniso" y por eso "nunca" espera "nada", pero ha remarcado que "hay que hacer un gran esfuerzo para que los resultados sean aún mejores" que el pasado 20 de diciembre, en que En Marea irrumpió con seis diputados y dos senadores.

"Y eso depende de hacerlo bien, de que funcionemos en cooperación entre todos los sectores, organizados o no, y que en esa pluralidad tengamos muy claro el enemigo a batir y la prioridad absoluta", ha sentenciado. "Si funcionamos así, los resultados van a ser mejores que en las elecciones pasadas", ha resuelto.