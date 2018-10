Bescansa presenta un equipo "feminista" que dé paso "a la etapa pos-Feijóo"

Actualizado 06/10/2018 15:14:59 CET

Asegura que la asamblea ciudadana de la formación en Galicia "no es un debate sobre las relaciones personales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cofundadora de Podemos y candidata a la secretaría xeral de la formación en Galicia, Carolina Bescansa, ha presentado este sábado en Santiago de Compostela a un equipo integrado por una mayoría de mujeres que luchará por un Podemos Galicia "fuerte y feminista" que dé paso "a la etapa pos-Feijóo".

Ante la Iglesia de San Domingos de Bonaval, en la que descansan los restos de Rosalía de Castro, Bescansa ha citado unos versos de la escritora gallega para reivindicar otra forma de hacer política "en femenino" y presentar a algunas de las personas que formarán su candidatura para pugnar con el diputado de En Marea en el Congreso Antón Gómez-Reino por el control del partido en la Comunidad gallega.

En este escenario y después de que varios de los integrantes del equipo se presentasen ante los medios de comunicación, la también diputada de Podemos en la Cámara baja ha defendido un Podemos Galicia "fuerte, femenino, feminista y plural" que permita "echar a Feijóo de la Xunta".

"Si Podemos Galicia es más fuerte, nuestros aliados políticos también serán más fuertes, y de lo que tenemos que estar preocupados es por nuestros adversarios, fundamentalmente por Feijóo y sus políticas", ha manifestado Bescansa.

CANDIDATURA A LA XUNTA

En este sentido, preguntada sobre si su desembarco en la política autonómica tiene como objetivo una futura candidatura a la Presidencia de la Xunta, ha afirmado "no estar cerrada a debatir esta cuestión". "Aún queda mucho tiempo para eso, lamentablemente pienso que Feijóo no tiene previsto convocar elecciones y, si las convoca, yo no estoy cerrada a debatir esta cuestión, pero estamos muy lejos de ello", ha señalado.

Además, ha recordado que en su organización "existen procesos democráticos para elegir a los candidatos y candidatas en cada proceso electoral". "Estamos escogiendo una dirección política para Podemos Galicia y lo que tenemos que tener en cuenta es cuánta fuerza puede tener Podemos Galicia con unas direcciones o con otras, cuánto podemos aportar para echar a Feijóo", ha subrayado.

Precisamente, tras este proceso interno, Bescansa ha considerado que Podemos Galicia tendrá que centrarse en "echar" a los gobiernos del PP de los ayuntamientos. "No es cosa menor, en los 'ayuntamientos del cambio' hemos demostrado que es posible hacer política muy relevante para la vida cotidiana de la gente", ha apuntado.

DIFERENCIAS CON PABLO IGLESIAS

Asimismo, preguntada por si sus diferencias con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la perjudicarán en la carrera a la secretaría xeral de Podemos Galicia, Bescansa ha dejado claro que "una asamblea ciudadana no es un debate sobre las relaciones personales".

"Una asamblea ciudadana es un debate político sobre un proyecto político para Galicia. Llevar el debate a las relaciones personales no es hacerle mucho favor a Podemos Galicia y al cambio político", ha argumentado.

En esta línea, ha considerado que este tipo de cuestiones "no deben estar en el centro de la organización política". "Las políticas y los puntos de vista son los que tienen que presidir las organizaciones", ha asegurado en una intervención en la que ha manifestado que "las organizaciones se vuelven más pequeñas cuando solo hay un punto de vista".

Por ello, también ha rechazado que las críticas recibidas desde la dirección estatal de la formación influyan en el proceso. "Creo que lo que pasa en la asamblea ciudadana en Galicia lo tienen que decidir los inscritos en Galicia", ha indicado.

"NO SE PUEDE DIRIGIR PODEMOS DESDE MADRID"

Además, sobre su condición de diputada en el Congreso por Madrid, ha dejado claro que "no se puede dirigir Podemos desde Madrid". "Eso está fuera de discusión, ahora bien, lo que tenga que pasar en Podemos Galicia lo decidirán los inscritos de Podemos Galicia", ha incidido.

Todo ello en una comparecencia ante los medios en la que ha asegurado sentirse muy "respaldada" y ha revelado que, pese a que le pidieron en ocasiones anteriores que se presentase a la secretaría xeral de Podemos Galicia, no dio el paso antes porque "tenía muchas obligaciones orgánicas e institucionales" que se lo impedían.

"Me lo pidieron una vez más y, es una petición unánime de la dirección de Podemos Galicia, cuestión que para mí es un honor", ha apuntado.

PAPEL EN EN MAREA

Por último, preguntada por el papel que defiende para la formación morada dentro de En Marea, Carolina Bescansa ha destacado que apuesta por uan "interlocución cotidiana abierta y plural" con sus aliados, con los que ya ha iniciado contactos.

"Creo que las buenas relaciones personales con todos ellos tienen que ayudar a buscar la fórmula que más impulse y mejor ayude a las candidaturas del cambio en los ayuntamientos", ha añadido.

El equipo de Carolina Bescansa está integrado por varios de los miembros de la actual dirección de la formación en Galicia, como la propia secretaria xeral, Carmen Santos; la responsable de Organización, Natalia Prieto; la diputada autonómica de En Marea, Julia Torregrosa. Un equipo al que el viernes se anunció la incorporación de Raimundo Viejo.