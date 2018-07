Besteiro aboga por un acuerdo anticorrupción de todos los partidos

Actualizado 26/01/2015 14:00:31 CET

Subraya la "máxima" de que "ningún socialista se sentará en el banquillo de los acusados siendo socialista", por la situación de Orozco

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aboga por un acuerdo contra la corrupción que incluya a todos los partidos políticos, al tiempo que rechaza que el pleno extraordinario de este martes en el Parlamento de Galicia se convierta en una "operación mediática" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha señalado este lunes a preguntas de los medios de comunicación después de participar en los desayunos que organiza el Colexio de Xornalistas de Galicia.

En primer lugar, Gómez Besteiro ha opinado que, por la "fórmula" elegida por el PPdeG para que se desarrolle el pleno, "parece más bien que responde a una nueva campaña mediática" del titular del Gobierno gallego, de acuerdo con la "capacidad" que tendrán los grupos para presentar propuestas. En este sentido, ha criticado que Feijóo pretenda "escucharse a él mismo".

En segundo término, el líder de los socialistas gallegos ha advertido de que los populares "no parecen muy legitimados" para llegar a acuerdos, pero ha resaltado que esto --un acuerdo-- es lo que requieren ahora mismo los ciudadanos. Con todo, ha subrayado que un pacto PP-PSOE "no es posible", además de considerar que no sería "bueno". Porque "la sociedad", ha dicho, "quiere a todos los partidos a una" en contra de la corrupción.

Por eso, el secretario xeral del PSdeG ha animado a Núñez Feijóo a aprovechar la jornada de este martes para dar explicaciones a preguntas que, en su opinión, el Partido Popular debe responder, acerca de cuestiones como si existe o existió financiación ilegal en el seno de la formación.

Además, le ha instado a "abrir" un "espacio de diálogo", algo que ya pidió el propio Besteiro, como ha recordado, "hace dos meses". En este sentido, ha reclamado "sumar a todos" para luchar contra la corrupción y en favor de la transparencia.

Sin embargo, ha lamentado que "muchas veces el PP entorpece" este último punto, al atribuirle dificultades a la hora de suministrar información, y ha advertido al líder de los populares gallegos y presidente del Ejecutivo autonómico de que, si lo que busca es activar una nueva campaña "para decir que es el campeón" en la tarea de echar abajo la corrupción, dicha operación está "condenada al fracaso".

En esta línea, José Ramón Gómez Besteiro ha apelado a "ver" lo que Feijóo dice en la Cámara, y ha incidido en que él, personalmente, quiere "que acierte", ya que lo que desea es que "las cosas vayan bien". "Si lo hace bien, el PSOE estará en los acuerdos", ha subrayado.

Asimismo, ha insistido en que al PSOE "siempre le preocupó esto" --por la lucha contra la corrupción-- y ha agregado que al PP, en su opinión, le interesa "ahora", en un momento en que se debate sobre la financiación del partido y los focos vuelven a estar puestos sobre su extesorero, Luis Bárcenas.

OROZCO

Por otra parte, sobre la implicación para el alcalde de Lugo de las declaraciones del número dos del PSOE, César Luena, quien dijo que lo "deseable" es que no haya imputados en las listas electorales, Gómez Besteiro ha repetido la "máxima" de que "ningún socialista se sentará en el banquillo de los acusados siendo socialista".

Este, ha destacado, "es el código ético; y lo que va a hacer el Partido Socialista es cumplir las normas", que fijan el "camino exacto" en este "punto intermedio" entre "la presunción de inocencia" y una "mera acusación".

Ante esto, el líder del PSdeG ha añadido que las "opiniones de cada uno" también constituyen algo "respetable", pero ha reiterado que "las normas se cumplen".

A mayores, ha llamado la atención sobre el hecho de que el regidor de O Barco de Valdeorras haya sido desimputado, al igual que ya lo fue José López Orozco "hasta tres veces".

MUNICIPALES

Por último, Besteiro, cuestionado por movimientos que concurrirán a las municipales como las denominadas 'mareas', ha reivindicado que "el Partido Socialista se presenta a las elecciones como la bandera real de la socialdemocracia, de sus valores y, por tanto, de la solución a esos problemas que se tienen hoy en día, que son muchos" y entre los que ha citado al paro y la pérdida de "lo público".

El "compromiso" del PSdeG, según ha destacado su secretario xeral está "con los ciudadanos", por lo que ha indicado que él espera "la sentencia inapelable" que configurará el resultado que salga de las urnas. El escenario puede ser "el que el ciudadano quiera que haya", ha remachado.

FUTURO PERSONAL

En este ámbito, sobre su futuro personal con respecto a las municipales, ha apuntado que "todavía quedan unos días" para que se conozca su decisión, que es "personal" pero "también colectiva".

En "los próximos días", según palabras de Besteiro, trascenderá esa decisión, tras ser tomada "una vez escuchado lo que el partido tenga que decir".