Besteiro destaca que "las mayorías absolutas del PP desaparecen"

Actualizado 27/04/2015 14:47:12 CET

Cree que la expectativa del PP de recuperar la Diputación de Lugo es solamente "una ilusión que se va a truncar el 24 de mayo"

LUGO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha destacado este lunes que las encuestas confirman que "las mayorías absolutas del PP desaparecen", mientras que los socialistas ven mejorados sus datos allí donde gobiernan.

Preguntado sobre la encuesta de Sondaxe para La Voz de Galicia, Besteiro ha atribuido la predicción para el PP a que "sus mayorías se tornaron en minorías para los ciudadanos". "Es un partido que defraudó a todos y, como defrauda, no obtiene esos respaldos mayoritarios", ha concluido.

"La gran máxima de este sondeo indica claramente algo que ya veníamos diciendo en los últimos meses: que el PP no es capaz de colmar expectativas, que es un partido que defrauda a todos los niveles y los ciudadanos no le dan un respaldo mayoritario", ha incidido, convencido de que las mayorías absolutas del PP "no sirvieron para nada".

Enfrente, ha remarcado que su partido "mantiene posiciones y aumenta" donde gobierna. "Es muy posible que haya mayorías absolutas del Partido Socialista en Galicia y ésa es la diferencia con el PP", ha augurado el jefe de filas del PSdeG.

A continuación, ha reflexionado sobre "otras fuerzas políticas de las los ciudadanos expresan dudas sobre a quién representan y a quién van a representar después del 24 de mayo" y ha dado por hecho que "esa incertidumbre" va a situar al PSOE "como único cambio posible para los electores".

LUGO Y VIGO

En cuanto a Lugo, ciudad en la que el aspirante socialista a la reelección, Xosé López Orozco, se mantiene, mientras baja el PP, Besteiro ha opinado que la posición del alcalde es "muy sólida" porque tiene "un proyecto, una solvencia" mientras los populares "no defienden a los vecinos", por ejemplo, en lo relativo a la dotación del HULA.

"El PP y su candidato (Jaime Castiñeira) se pusieron de espaldas a los vecinos, no comparten las necesidades de los ciudadanos y responden a unos intereses que no son los de Lugo, como si su único interés fuera defender a Núñez Feijóo", ha reprobado.

Sobre Vigo, toda vez que las encuestas sitúan al candidato del PSOE a la reelección, Abel Caballero, al borde de la mayoría absoluta, ha puesto en valor que "tiene el apoyo de los vecinos" y ése es su "verdadero e importante apoyo".

Finalmente, a respecto de las expectativas del PP de hacerse con la Diputación de Lugo, que actualmente lidera Besteiro, ha juzgado que se trata de "una ilusión que se va a truncar el 24 de mayo", pues los populares "no trabajaron lo suficiente" para ello. De hecho, a su entender, su labor de oposición fue "un claro desastre, desnortada", lo que llevó a esta formación a oponerse incluso "a los planes de empleo".