El BNG advierte "una deriva autoritaria" en España ante la "persecución" a sindicalistas

Actualizado 25/10/2017 13:35:56 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha advertido de la "deriva autoritaria" que está tomando un Estado "cada vez menos democrático y más represivo", al tiempo que ha puesto el foco en que nuestra democracia está "claramente en peligro".

Lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa la diputada nacionalista Montse Prado, quien ha comparecido junto con su compañero de escaño Luís Bará y el dirigente de la CIG Renato Núñez.

Precisamente esas afirmaciones se enmarcan en "la persecución y el acoso" a los que está siendo sometido el propio Renato Núñez por parte de los cuerpos policiales "de forma reiterada", algo que él mismo ha sostenido que le ocurre también a otros "activistas".

"Hoy es Renato Núñez pero podríamos traer a muchos que ven cómo día a día se vulneran sus derechos", ha enfatizado Montse Prado, convencida de que se trata de "una anormalidad democrática".

Ha relacionado estas declaraciones con que actualmente España atraviesa "un período de criminalización de las ideas" y se está "persiguiendo a personas con un pensamiento discrepante".

Es por ello que, como ha avanzado Bará, su grupo pedirá en la Cámara conocer la opinión de la Xunta al respecto, exigirá que se investiguen estos casos y reclamará, además, la derogación de la "Ley Mordaza", que "ampara" el "acoso" policial hacia los ciudadanos.

"QUE NO SIGA OCURRIENDO"

Por su parte, Renato Núñez ha vinculado la "persecución" policial que sufre a su lucha sindical y en defensa de los derechos civiles, al tiempo que ha denunciado que los agentes "aprovechan la presunción de veracidad de la que gozan" para "dar miedo".

Tras apelar a que "no siga ocurriendo" este tipo de "abuso de poder", ha lamentado que otras personas no denuncian situaciones similares porque creen que "no sirve de nada".