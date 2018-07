El BNG avanza que el Parlamento Europeo revisará un informe de 2013 sobre el saneamiento en las rías gallegas

Publicado 27/07/2018 13:39:58 CET

Exige "menos triunfalismos" y hacer un "saneamiento integral" en las rías gallegas en las que se "incumple" el tratamiento de aguas residuales

VIGO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha exigido al Estado, la Xunta y los ayuntamientos gallegos que supuestamente "incumplen" las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, que sean "menos triunfalistas" y pongan en marcha las medidas necesarias para que haya un "saneamiento integral" en las rías gallegas, donde en concreto se ha referido a las de Vigo, O Burgo y Ferrol.

Así lo ha trasladado este viernes la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que, junto a representantes de la Plataforma en Defensa da Ría de Vigo 'Cíes', ha acudido con periodistas a uno de los puntos donde hay unas compuertas hidráulicas que, han asegurado, cuando llueve se abren para verter residuos "sin depurar". En el lugar, los restos y el mal olor son patentes.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya condenado a España a pagar 12 millones de euros por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, además de 11 millones por cada semestre de retraso, Miranda ha comunicado que ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la reapertura y revisión de un informe de 2013 sobre las rías gallegas.

Según ha indicado, en la comisión se mostraron "dispuestos a hacerlo", por lo que en estos días está manteniendo reuniones y recogiendo información sobre "el incumplimiento de la normativa", para trasladarla al organismo europeo. "Pedimos un saneamiento completo, que se haga integralmente", ha remarcado, a colación de lo que ha reclamado que también se actualicen los colectores.

RÍA DE VIGO

En este marco, ha hecho especial hincapié al caso de Vigo, donde "si bien existe la nueva depuradora", ha considerado que no debe considerarse "un éxito", ya que sigue habiendo problemas "en sumideros y en el saneamiento", y a ello se suma que "ahora --hay-- que pagar una multa porque --esta obra-- se estuvo ralentizando durante años".

En este sentido, ha mantenido que hubo "dejadez" por parte de la Xunta y el Estado en el saneamiento de Vigo, ya que "se pudo hacer a tiempo porque había dinero, pero no se hizo por cuestiones políticas". "Esto no va en contra de nadie, pero que se acabe" esta situación, "¿o queremos otra multa?", ha espetado la nacionalista.

El presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Vigo, Serxio Regueira, ha indicado que en los últimos años presentaron varias denuncias, que desembocaron en una visita de representantes del Parlamento Europeo a la ciudad de Vigo, tras la que emitieron un informe. A partir de ahí, se construyó la nueva depuradora, pero ha sostenido que ésta "en cuanto llueve se demuestra que no es suficiente".

SEPARAR PLUVIALES Y FECALES

Así las cosas, ha aseverado que cuando llueve mucho las compuertas que hay en varios puntos de la ciudad se abren hidráulicamente "para echar todo sin depurar", porque "no dan bombeado y depurado" las aguas. A ello ha agregado que "aunque diese bombeado, la nueva depuradora no daría depurado" tal cantidad.

Se trata de una situación que ha vinculado a que las aguas pluviales y las fecales se depuran "juntas", y "mientras no se separen no se darán depurado". "La Xunta y el Ayuntamiento están dando a entender que esto está solucionado con la nueva depuradora, pero no es cierto", ha apostillado.

"Hay que proteger la ría por la parte económica de los sectores pesquero y marisquero, pero también por el medioambiente", ha incidido Miranda, a lo que Seixo ha añadido la advertencia de que las autoridades "o cumplen" o la Plataforma seguirá "denunciando las malas prácticas".