El BNG denunciará en la Eurocámara el impacto de explotaciones mineras gallegas y critica la "opacidad" de la Xunta

Censura la negativa del Gobierno gallego a remitir información al Parlamento sobre los proyectos de Touro, Begonte y San Finx

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El BNG denunciará en el Parlamento Europeo el "impacto ambiental, social y económico" de las explotaciones mineras de Touro (A Coruña), Begonte (Lugo) y San Finx, en el municipio coruñés de Lousame.

En rueda de prensa, el diputado nacionalista Xosé Luís Rivas, Mini, se ha referido a la "gran contestación social" provocada por estos proyectos, que ponen en riesgo, a su parecer, al entorno, por lo que trasladará esta problemática en el Parlamento Europeo a través de la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda --que toma posesión de su cargo a finales de febrero--.

En concreto, el primero, el del municipio coruñés de Touro, incluye la construcción de una balsa que albergará miles de toneladas de residuos contaminantes "que pueden, en cualquier momento, bajar por el río Ulla y causar una catástrofe natural".

Por otra parte, el proyecto de la cantera de Erimsa en Begonte (Lugo) es, en palabras de Rivas, un "expolio de tierras agrarias productivas", mientras que el tercero, el de la mina de San Finx en la ría de Noia, "amenaza el berberecho de la ría".

"OPACIDAD" DE LA XUNTA

Asimismo, el BNG denuncia la "opacidad" de la Xunta ante la "negativa" a enviar información y documentación al Parlamento sobre proyectos mineros, pese a "reiteradas solicitudes" del grupo nacionalista.

El parlamentario Xosé Luís Rivas, Mini, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que su grupo acumula demandas sin respuesta desde noviembre de 2016. "Nos notifican el 11 de enero de 2018 que pasemos por allí, con carné de identidad en la boca, de despacho en despacho para consultar la documentación", ha proseguido Rivas.

El diputado nacionalista cree que "algo está ocultando" la Xunta y, en particular, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde. "No se puede ejercer la democracia si no hay transparencia y si no hay información", ha esgrimido.

Con respecto a la petición, Rivas ha explicado que "no es solo un expediente ni un solo informe, sino que son múltiples" y que todos ellos "versan curiosamente sobre la minería", un sector que considera "expoliado".