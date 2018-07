El BNG ve "inexcusable" la renuncia de la valedora

Publicado 02/07/2018 13:41:46 CET

Pontón tacha la actuación de Otero de "táctica caciquil" y extiende los efectos del caso al PP, al que pide que "no escurra el bulto"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a reclamar la renuncia "inexcusable" de la valedora do Pobo, Milagros Otero, tras la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG que anula el nombramiento de la jefa de personal de la institución que, según el fallo, se produjo a través de un proceso en el que Otero cometió "desvío de poder" y actuó con "arbitrariedad" para que el puesto recayese en una persona con la que guarda relación.

Este lunes, como ya hizo a lo largo del fin de semana tras conocerse el pasado viernes la resolución judicial, Pontón ha indicado que "es inadmisible" que Otero continúe al frente de Alto Comisionado del Parlamento gallego, una institución que, como ha recordado la líder frentista, tiene como función velar por el cumplimiento de la ley.

Así, cree que la actuación de la valedora durante el proceso, en el que intercedió para que la plaza de jefa de personal recayese en M.P.F., hermana del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, e hija del catedrático de Derecho del que es discípula Otero; se encuadra dentro de "las tácticas caciquiles más viejas".

Por ello, ha incidido en que "no llega con acatar" la sentencia, sino que Milagros Otero debe presentar su renuncia porque "no puede continuar ni un minuto más" como valedora. De no presentar su dimisión, el BNG ha avanzado que presentará en la Cámara una petición de cese por el incumplimiento de sus funciones, extremo que recoge la Ley del Valedor do Pobo.

En esta línea, considera que los hechos que describe el TXSG en la sentencia "desacreditan la credibilidad de la institución" al constatar que Otero "enchufó" a su jefa de personal, al tiempo que ha apuntado que el fallo judicial "no solo afecta" al Valedor do Pobo, sino que también atañe al Partido Popular, formación que, para Pontón, "no puede escurrir el bulto".

"NOMBRAMIENTO CONTROVERTIDO"

A renglón seguido, Ana Pontón ha reclamado al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que "dé la cara" y diga "si piensa que la valedora puede seguir en el cargo", toda vez que el TSXG considera probado que actuó de manera irregular en un proceso en el que, según la sentencia, los méritos del resto de candidatos no fueron tenidos en cuenta porque la valedora actuó determinada a seleccionar a dicha persona.

El titular de la Xunta aseguró este lunes que, desde su punto de vista, Milagros Otero "debería dar explicaciones en sede parlamentaria, porque fue el Parlamento el que la eligió".

Precisamente, Ana Pontón ha recordado que el nombramiento de Otero fue "controvertido" y que, en el "polémico" pleno en el que se acordó, el BNG "se opuso porque venía de la mano del PP". "El tiempo nos da la razón", ha apostillado.

De este modo, ha invitado a "hacer memoria" para rememorar que en dicha sesión plenaria se produjo "un cambalache" entre populares y socialistas para "repartirse" instituciones como el Consello de Contas, la CRTVG y el propio Valedor do Pobo.