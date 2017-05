Bruselas relaja las normas sobre ayudas públicas para inversiones en aeropuertos regionales

Actualizado 17/05/2017 15:16:57 CET

Facilitará las inversiones en más de 420 aeropuertos en toda la UE, incluidos los tres gallegos

SANTIAGO/BRUSELAS, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles nuevas normas en materia de ayudas de Estado que relajan las condiciones que deben cumplir los Estados miembros para invertir fondos públicos en aeropuertos regionales sin necesidad de que estas ayudas sean notificadas a Bruselas y de que estén sometidas a su supervisión.

En concreto, nuevas excepciones adoptadas por el Ejecutivo comunitario permitirán a los países del bloque comunitario destinar financiación pública a aquellos aeropuertos regionales con un tráfico anual de hasta tres millones de pasajeros sin tener que recibir antes el visto bueno de Bruselas.

Según los cálculos de la Comisión Europea, esta nueva excepción facilitará las inversiones públicas en más de 420 aeropuertos en toda la UE, que representan el 13 por ciento del tráfico aéreo. Según los últimos datos de Aena, los aeropuertos españoles cuyo tráfico anual no supera los tres millones de pasajeros son los de Santiago, Girona, Asturias, La Palma, Murcia, A Coruña, Vigo, Almería y Jerez de la Frontera, entre otros.

NUEVAS CONDICIONES

No obstante, estas inversiones no podrán ser concedidas a aquellos aeropuertos que se encuentran en la zona de influencia de otro aeropuerto (a 100 kilómetros de distancia o a 60 minutos de viaje). Además, la infraestructura financiada tendrá que estar completamente operativa en el futuro y no tener una demanda superior a la esperada.

Otra condición que impone Bruselas es que la ayuda no podrá superar la cantidad necesaria para desencadenar la inversión, teniendo en cuenta los futuros ingresos que generará. De la misma forma, sólo se permitirá cubrir un porcentaje concreto de los costes, dependiendo del tamaño del aeropuerto y de si se encuentra en una región remota.

Por otro lado, las nuevas reglas sobre ayudas públicas permitirán a las autoridades de cada país cubrir las costes operativos de aeropuertos con un tráfico de hasta 200.000 pasajeros al año, que son casi la mitad de todos los del bloque comunitario pero representan únicamente el 0,75% del tráfico aéreo europeo.

Además de las nuevas reglas para inversiones en aeropuertos regionales, Bruselas también permitirá a los países de la UE destinar ayudas públicas de hasta 150 millones para puertos marítimos y hasta 50 millones para puertos interiores, también sin necesidad de que esta financiación esté sometida su escrutinio.

FIN A AEROPUERTOS FANTASMA

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha presentado los cambios aprobados por el Ejecutivo comunitario en una rueda de prensa en la que ha subrayado que estas excepciones están destinadas a inversiones públicas para aeropuertos que ya existen y no para la construcción de otros nuevos.

"La cuestión de los aeropuertos fantasma creo que es muy importante y aquí no hay cambio político. Esto es para aeropuertos existentes, no es para abrir nuevas oportunidades para construir aeropuertos o construir nuevos. Ese es otro territorio", ha enfatizado.

De la misma forma, la actualización de la normativa eleva el límite superior para inversiones públicas en actividades culturales y estadios deportivos y simplifica las reglas para invertir en regiones europeas ultraperiféricas, en las que los países ahora podrán cubrir completamente tanto los costes de transporte como otros costes adicionales que tienen las empresas que operan en ellas en todos los sectores de la economía.