Caballero advierte a Fomento: "Mayo será el mes del AVE de Vigo"

Actualizado 12/04/2017 16:31:28 CET

VIGO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha dado este miércoles un ultimátum al Ministerio de Fomento al anunciar que si en mayo no hay respuesta a sus reclamaciones sobre el AVE por la variante de Cerdedo "la ciudad iniciará acciones", "se hablará mucho" de esta infraestructura y "mayo será el mes del AVE de Vigo".

Así lo ha manifestado el regidor en declaraciones a los medios, tras constatar que, durante la visita del ministro Íñigo de la Serna a las obras en Ourense, no se escuchó "ni una palabra" sobre el AVE a Vigo por Cerdedo, a pesar de que la ciudad olívica es "de largo, la primera de Galicia", el área más poblada y "la zona industrial más poderosa".

"Hoy mismo envío una segunda carta al ministro, y será la última. A partir de ahí, Vigo va a iniciar sus acciones. Queremos que la ciudad haga oír su voz, no nos van a dejar sin AVE", ha proclamado el alcalde, y ha puesto como ejemplo de "buena vertebración" el trazado de la alta velocidad en Cataluña.

Caballero ha recordado que, en una primera misiva, remitió a De la Serna el acuerdo unánime del Consello Social de reclamar que se termine "de forma inmediata" la declaración de impacto ambiental de la variante de Cerdedo y que, a continuación, se liciten proyecto y obra.

"Esto es un intento, avalado por Rajoy y por Feijóo, de no dar el visto bueno al AVE Vigo-Madrid, y no vamos a tolerar que dejen a la ciudad fuera de las redes de la alta velocidad", ha advertido Caballero, quien ha avanzado que, a partir de mayo, si no hay respuesta, "Vigo va a hablar muchísimo". "Que nadie se crea que nos olvidamos, mayo será el mes del AVE de Vigo", ha sentenciado.