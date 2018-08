Caballero defiende que los nuevos vocales de Zona Franca están "comprometidos" con Vigo y no tienen relación con el PSOE

Publicado 08/08/2018 14:30:12 CET

Celebra la nueva etapa en el organismo, que pone fin al "boicot" a Vigo "encabezado" por Feijóo

VIGO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo y presidente del pleno de la Zona Franca de la ciudad, Abel Caballero, ha defendido este miércoles que los tres nuevos vocales de este órgano (la profesora de la UVigo Ana Mejías; la exministra Elena Espinosa; y el empresario Manuel Rodríguez, de Rodman) son "personas comprometidas" con la ciudad y que, al menos dos de ellas, "no tienen nada que ver con el PSOE".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, en respuesta a las acusaciones del PP sobre la incorporación de los nuevos vocales y la equiparación de la Zona Franca de Vigo con un "chiringuito del PSOE", tras el cambio en el Gobierno de España y la designación de David Regades (mano derecha de Caballero) como nuevo delegado del organismo.

El regidor olívico ha proclamado, ante la petición de los 'populares' de que haya al menos un edil de la oposición en el pleno de Zona Franca, que "quien decidió quién tiene que ir a Zona Franca fueron los ciudadanos con sus votos". "73.000 personas lo decidieron, a la democracia me remito", ha añadido, en alusión al notable apoyo electoral obtenido por su gobierno municipal.

Según Abel Caballero, "no puede ir a Zona Franca quien no ha tenido respaldo de los ciudadanos". "Yo no estoy para apaños de despacho, como sí hizo el PP", ha sentenciado el alcalde, quien ha señalado que, entre los nuevos vocales, "dos personas no tienen nada que ver con el PSOE" (Mejías y Rodríguez), mientras que Espinosa tiene el "aval suficiente" de haber sido ministra y su gran conocimiento de la economía de la ciudad.

NUEVA ETAPA

Por otra parte, el regidor ha constatado que este jueves, con la celebración del primer pleno de Zona Franca con Regades como delegado y con los nuevos vocales, se inicia una nueva etapa en el organismo estatal. "Queremos una Zona Franca volcada con la ciudad, ahora ya no se plantea ningún límite, desde el criterio de cumplir las leyes, pero sin boicotear a Vigo", ha apuntado.

Caballero ha criticado que, con Teresa Pedrosa como delegada, Zona Franca ejecutaba un "boicot" a la ciudad "encabezado por Núñez Feijóo", pero "esa etapa se acabó para siempre".