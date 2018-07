Caballero exige a Feijóo "que por primera vez en su vida avale y pida el AVE desde Vigo a Madrid"

Publicado 17/07/2018 18:34:50 CET

VIGO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que en la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantee la construcción de la variante del AVE por Cerdedo, de forma "que, por primera vez en su vida, avale y pida el AVE desde Vigo a Madrid".

En una rueda de prensa en la mañana de este martes, el regidor ha remarcado que "no hay un AVE a Galicia" sino solo "a una parte", ya que "hay otra parte de Galicia, la primera ciudad (Vigo), que no tiene AVE". Así, ha censurado que Feijóo "no solo no lo avaló, sino que hasta ahora fue la oposición más importante al AVE de Vigo".

En este marco, ha incidido en que "Feijóo lo que tiene que hacer es plantearlo" y "decir que es imprescindible hacer el AVE Vigo-Ourense directo por Cerdedo". "Si no lo hace él, lo haré yo, porque ya lo hice. El Gobierno de España ya sabe lo que estoy diciendo, lo saben el ministro de Fomento y el presidente del Gobierno de España", ha destacado.

A continuación, ha mantenido que el AVE a Vigo por Cerdedo ya solo está "pendiente de la declaración de impacto ambiental que paró el Gobierno" de Mariano Rajoy, Ana Pastor e Íñigo de la Serna, a los que nuevamente ha pedido "responsabilidades políticas".