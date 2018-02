Caballero, presidente de la FEMP: "Es un mensaje pésimo premiar a los ineficientes y castigar a los cumplidores"

Publicado 25/02/2018 19:35:34 CET

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, confía en que este lunes se alcance un acuerdo con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para la revisión del superávit en los Ayuntamientos, porque sería "un pésimo" y "pernicioso" mensaje "primar a los ineficientes", en referencia a las comunidades autónomas, y "castigar a los cumplidores".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a la Radio Galega y recogida por Europa Press. Ante la reunión prevista ha asegurado que el acuerdo es "imprescindible y necesario", porque "no se puede tolerar" que las corporaciones locales sean los "mejores gestores de las administraciones públicas de España", pese a algunas "excepciones negativas", y se les esté tratando con "la vara de medir más perjudicial posible".

Con un superávit colectivo superior a los 5.000 millones de euros, y ejemplos de ciudades como Vigo con cerca de 13 millones, Abel Caballero ha remarcado que los ayuntamientos quieren "utilizar los ahorros en los ciudadanos y esto es tan lógico y evidente que no se entiende cómo el ministro tiene dudas al respecto".

"Queremos invertir en las necesidades reales de las ciudades no en lo que diga el ministro de Hacienda, queremos invertir en políticas de empleo, culturales, sociales, y no solo en las inversiones económicamente sostenibles en las que se empeña Montoro", ha remarcado.

Después de la reunión que tendrá lugar el lunes, el martes, en la sede de la FEMP en Madrid, se darán cita en torno a 300 alcaldes de España. "Se valorará la reunión y yo tomaré decisiones".

"Nos asiste la razón, pensamos que es pésimo mensaje primar a los ineficientes y a los incumplidores y castigar a los cumplidores y eso es lo que perfila Montoro", ha asegurado Caballero, que ha incidido en que, de momento, no se piensa en otras acciones pero sí en "poner de manifiesto la razón".

"No puede ser que comunidades autónomas francamente ineficientes, que incumplieron las normas que tenían se les prime con quitas y ayuntamientos que tenemos el objetivo de deuda por encima del año 2023 no se nos tenga en cuenta, no es un buen mensaje, es un mensaje pernicioso", ha añadido.

Si hay quita de deuda para las comunidades, Caballero asegura que

reclamará lo mismo para los ayuntamientos y añade matices. "Si se hace, tiene que ser para todas las comunidades en las mismas proporciones y para todos los ayuntamientos en las mismas proporciones. Los que no tenemos deuda tenemos que recibir la cantidad que tendríamos de haber tenido deuda", indicaba.

Como presidente de la FEMP está dispuesto a considerarlo, "sin romper la uniformidad de acción".

ELECCIONES MUNICIPALES

Preguntado por el balance de su tercer mandato, ha señalado que la "mejora en la ciudad de Vigo es perfectamente visible, una ciudad completamente transformada, renovada, con nuevas instalaciones deportivas, con acciones en política social, consecución de grandes objetivos, están siendo unos años francamente buenos y así lo reconoce la ciudadanía".

Abel Caballero ha reiterado además su intención de presentarse de nuevo para afrontar un cuarto mandato en las elecciones de 2019. Es más, cree que "va a ganar" e incluso mejorar "sustancialmente" resultados. Y si gana, se volverá "a presentar y así sucesivamente", ha admitido.

En lo que respecta a una eventual limitación de mandatos, Caballero replica que "normalmente piden limitaciones de mandatos los que pierden las elecciones". Entiende que sí se haga en los sistemas presidencialistas pero lo rechaza para los parlamentarios.

Sobre el papel de En Marea en Vigo, le ha criticado a la formación que "está absolutamente supeditado a lo que le digan sus jefes de Santiago y de A Coruña", y ha calificado de "lamentable" el papel de En Marea en la ciudad, aventurándose a afirmar que en las elecciones de 2019 "van a caer".

Respecto al PP en la ciudad olívica, predice una "caída inconmensurable de voto" debido a su papel en la crisis del agua en Vigo, puesto que el PP vigués "en vez de defender a Vigo" defendió a Feijóo.

En esa línea, Caballero ha criticado al presidente de la Xunta replicando que el agua de Vigo "es un agua de una calidad fantástica", "de una gran calidad". Para el alcalde socialista, "todo esto es la política de Feijóo", decir que "el agua de la

principal ciudad de Galicia no era potable", y se ha preguntado en qué se podía basar.

De hecho, el alcalde defiende que el agua de Vigo "siempre fue apta para consumo y siempre lo seguirá siendo" y ha calificado de "detestable, deleznable" el intento de "deteriorar" la imagen de Vigo

que en su opinión hizo el presidente de la Xunta.

Ha defendido la construcción de una nueva potabilizadora, insistiendo en que "es una cuestión supramunicipal" y ha vuelto a criticar a la Xunta por no afrontar la obra a pesar de tener competencias.

"Yo responsabilizo a Feijoo si quedamos sin agua en esta ciudad", ha subrayado.

Sobre la actitud del alcalde de Pontecaldelas --también socialista--, que rechaza el trasvase de agua del río Verdugo planteado por el Gobierno de Vigo, y que dimitió de su puesto orgánico en el PSOE provincial, Caballero se ha limitado a preguntar

"¿cómo puede dirigir un partido político alguien que le niega el agua a 450 mil personas? Pues no puede".

AUTOPISTA

Ante un eventual rescate o transferencia de competencias de la

autopista del Atlántico, el alcalde de Vigo apuesta por lo "que más favorezca a los usuarios, aquella administración que esté más dispuesta".

Pero para Abel Caballero la pregunta debe ser en torno a los beneficios que tendrán los usuarios. "Si pasa a la Xunta qué ventaja vamos a tener los usuarios, ¿o va a seguir todo igual? Porque si va a seguir todo igual es una relación de poder en la que yo no entro".

En cambio, lo que sí considera urgente es "bajar peajes entre Vigo y Pontevedra", una "reducción muy significada del peaje" al ser una "gran área territorial".