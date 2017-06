Cancela defiende que el PSOE "no se está" 'podemizando' sino recuperando su "espacio hegemónico" en la izquierda

Publicado 25/06/2017 18:11:42 CET

Confía en que el congreso del PSdeG se celebre antes de octubre para concluir todos los procesos internos en Galicia "antes de final de año"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, ha defendido que el PSOE "no se está" 'podemizando' luego de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias y los primeros movimientos tras el Congreso Federal, sino que los socialistas tratan de recuperar su "espacio hegemónico" en los partidos de izquierda de España.

En una entrevista este domingo en RNE recogida por Europa Press, cuestionada por la postura sobre el tratado comercial de la Unión Europea con Canadá --CETA-- y la posibilidad de que el PSOE vote en contra en el Congreso; Cancela, diputada en Madrid, ha emplazado a la reunión del grupo parlamentario de este lunes, donde se abordará este cuestión.

Así, luego de las críticas vertidas desde el PP por el posible cambio de opinión sobre este tratado, la diputada gallega ha señalado que el Partido Socialista "no es el centro de decisión" y que, por lo tanto, "hay que exigir responsabilidades a quien está gobernando".

Así las cosas, ha expresado que el acercamiento del Partido Socialista y Podemos se limita a una "manera de normalizar" la vida política y no significa que el PSOE se esté "podemizando o dejando de podemizar".

Y es que, para Cancela, el partido está tratando de "recuperar" el "espacio hegemónico de la izquierda" en España, al tiempo que ha descartado que este viraje pueda suponer una huida de votantes moderados.

Por contra, cree que "sí hubo un castigo" hacia el PSOE por parte de los votantes "cuando se consideró que se derivó" a posturas más conservadoras. "Nuestros movimientos son para recuperar ese espacio", ha apostillado.

FUTURO PSDEG

Asimismo, ha opinado que el PSdeG "sale reforzado" tras el Congreso Federal del pasado fin de semana, al tiempo que ha celebrado que haya sido devuelta a la gestora gallega la potestad para convocar el cónclave autonómico.

Por ello, confía en celebrar el congreso del PSdeG "lo más pronto posible" para poder "volver a la normalidad", aunque ha descartado que pueda tener lugar en el mes de julio.

De nuevo, Cancela no ha confirmado ni desmentido si planea presentar su candidatura para dirigir el PSdeG. "No es una cuestión que tenga decidía. No hay calendario, hay que respetar que se abra el proceso", ha apostillado.

Con todo, ve necesario que la convocatoria del congreso "no vaya más allá del mes de octubre", ya que, tras esto, deberán celebrarse los "procesos provinciales y locales" y la intención de la gestora es "terminar" los procedimientos internos "antes de final de año".