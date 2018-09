Carmen Santos rechaza "disolver" Podemos Galicia en En Marea y critica que el actual Consello no representa "la unidad"

Publicado 23/09/2018 14:36:11 CET

Fija en diciembre o enero el anuncio de las candidaturas municipales, para las que Podemos mantiene un diálogo "positivo" con otras formaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, rechaza "disolver" la formación morada para integrarse en En Marea como "partido único" en el proceso de renovación del Consello das Mareas --máximo órgano de decisión entre plenarios--, sobre el que critica que "difícilmente" va a representar "la unidad" si "no están" en él las fuerzas que impulsan el partido instrumental.

Así lo expresa Santos este domingo durante una entrevista concedida a Radio Nacional de España. En el contexto de un proceso de renovación impulsado por la mesa da confluencia --iniciativa que parte de Compostela Aberta--, ha dicho que Podemos "va a trabajar" para estar en el Consello "como organización política", pero "no para desaparecer".

"Es difícilmente explicable que una dirección de un conjunto unitario de organizaciones, partidos y personas individuales digan que son la unidad si falta en la cúpula la gente elegida democráticamente. Si no están en esa dirección Esquerda Unida, Anova ni las tres mareas municipales, ¿qué es En Marea entonces", se pregunta.

No obstante, la secretaria xeral de Podemos Galicia recuerda que "siempre fueron claros" con la integración de la unidad popular en un partido instrumental, una "herramienta jurídica" con la que se presentan a las elecciones pero que "no era" la que querían. "Pero a la ciudadanía no le interesa la fórmula idónea, porque lo que quieren ver es políticas y unidad", añade.

Precisamente sobre la concurrencia conjunta a los comicios municipales de mayo de 2019, Santos dice que Podemos mantiene "un diálogo fraterno y positivo" con el resto de formaciones integradas en En Marea que, espera, "esté bastante avanzado" para diciembre o enero. El objetivo, explica, es formar "gobiernos de cambio" con candidaturas "lo más amplias posible".

RESPONDE A CABALLERO

Además, la también diputada del Parlamento gallego responde a las críticas realizadas este sábado por el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien subrayaba la "debilidad" de los gobiernos municipales de Santiago, Ferrol y A Coruña.

En este asunto, Santos le invita a ser "mucho más prudente" después del accidente de O Marisquiño ocurrido el pasado mes de agosto en Vigo, en el que resultaron heridas más de 400 personas, y de lo cual responsabiliza tanto a la Xunta como al Ayuntamiento olívico.

Así, insta a Gonzalo Caballero a "contraponer" las condiciones de seguridad de los conciertos en Vigo a las de los eventos "en los municipios de las mareas", puesto que entre ambos, incide, "hay un abismo". "Hay una comisión parlamentaria abierta sobre O Marisquiño, entonces creo que los gobiernos de las mareas hacen muchas cosas bien que en Vigo no se hacen", replica la secretaria xeral de Podemos Galicia.

Al respecto de las críticas del líder del PP gallego y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre la gestión del rupturismo en los ayuntamientos, Santos recuerda la legislatura de 2011 a 2015 en Santiago, donde hubo un total de tres alcaldes populares con "casi un gobierno municipal al completo imputado por corrupción".

CIEN DÍAS DE PEDRO SÁNCHEZ

Preguntada sobre los más de cien días que lleva al frente del Ejecutivo central Pedro Sánchez, con apoyo, entre otros, del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Carmen apela a que el objetivo "principal" de la moción de censura contra Mariano Rajoy "era sacar del Gobierno a un partido corrupto". "Cien días después, parece que ese objetivo está cumplido", sentencia.

Como socios del nuevo Gobierno socialista, Santos advierte que "la buena gestión" también está "obligada" por ellos en el Congreso: "Las pensiones, que aún se pueden subir más, no las sube el Gobierno de Sánchez, las sube obligado por el grupo confederal".

A renglón seguido, afirma que el "verdadero éxito" es que el Ejecutivo central "haga sus medidas" subiendo el salario mínimo, derogando la reforma laboral o bajando la factura de la luz y creando una ley electoral "más proporcional", entre otras.

EL AVE EN GALICIA

Asimismo, la secretaria xeral de Podemos Galicia rechaza que la formación morada hable de "paralizar" la llegada del AVE a la Comunidad gallega, algo de lo que les responsabiliza el PP. En relación con ello, tacha esta cuestión de "chistosa" y "esperpéntica".

"Llevamos 30 años sin AVE. Pasaron gobiernos del señor Felipe Gonzalez, de José María Aznar, de Mariano Rajoy, que es gallego. Estuvieron en la Xunta el señor Fraga, el señor Touriño, Feijóo... Y ahora resulta que los responsables de que no venga el AVE a Galicia es del grupo confederal Unidos Podemos", censura.

No obstante, Santos defiende "priorizar" sobre la alta velocidad el gasto en una línea ferroviaria de cercanías en Galicia "a la altura" de otras zonas como Madrid, País Vasco o Barcelona, frente al "modelo de gestión de los 'mortadelos' del PP".

TESIS DE SÁNCHEZ

Sobre la polémica en torno al plagio de la tesis de Pedro Sánchez y el 'Caso Máster' que apunta a la Universidad Rey Juan Carlos, la secretaria xeral de Podemos Galicia lamenta el "daño" que se produce a la "dignidad" de las universidades y a "la moral" de la juventud que paga "honradamente" sus estudios.

En este ámbito, Santos dice "no entender" el "giro" de discurso del presidente del PP, Pablo Casado, quien, después de que la Fiscalía General del Estado rechazase investigar la obtención de sus títulos, anunció que "ya no iba a opinar" sobre la tesis del presidente del Gobierno. "No sé si existe un acuerdo (entre PP y PSOE), pero raro es. A mí que me expliquen de dónde viene ese giro", sentencia.