La CEG pospone la asamblea para reformar los estatutos

Publicado 20/11/2017 14:57:42 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La confederación de empresarios de Galicia (CEG) ha decidido dar un mayor plazo a la reforma de sus estatutos. En un principio, la intención era que este asunto se abordase en una asamblea el próximo martes 28, pero la convocatoria no ha sido trasladada y lo habitual es avisar de este tipo de reuniones con 15 o 30 días de antelación.

Fuentes de la dirección de la patronal gallega consultadas por Europa Press han confirmado que, aunque esa era la idea, en estos momentos "no hay convocatoria", para lo que evitan aportar una explicación sobre los motivos. "No puede ser", se limitan a indicar, y añaden que "de momento" no hay nueva fecha prevista.

Este aplazamiento se produce después del malestar que generó en las provincias de Ourense y Pontevedra el comité ejecutivo que tuvo lugar a finales de octubre sin su participación.

En él, la dirección de la CEG, con Antón Arias al frente y con el apoyo de las confederaciones de A Coruña y Lugo, avanzó en un documento marco para reformar los estatutos, cuya principal novedad, de salir adelante, sería el establecimiento de una presidencia rotatoria, así como la minoración de la representatividad de las organizaciones sectoriales.

El responsable de los empresarios pontevedreses, Jorge Cebreiros, destaca, en declaraciones a Europa Press, que es necesario que antes de aprobar la eventual reforma de los estatutos en una asamblea este documento pase por la junta directiva.

En cualquier caso, se muestra contundente al destacar que la confederación de Pontevedra no está de acuerdo "ni en el fondo ni en las formas" con esta reforma, al considerar "antidemocrático y excluyente" el cambio que impulsa la dirección en las normas de juego de la CEG.

Otras fuentes próximas a la línea oficial de la confederación señalan la posibilidad de que esta semana se produzcan "reuniones cruciales" en la búsqueda de un consenso en el seno de una patronal que acumula ya varios años en permanente conflicto.

Reivindican, además, la vigencia de un documento que fue "negociado por todos" y en el que "todas las partes hicieron cesiones" que implican "beneficios".