CESM y O'Mega desconvocan la huelga de facultativos del 2 y 3 de noviembre

Actualizado 26/10/2017 9:33:28 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición de sindicatos médicos profesionales formada por CESM Galicia y O'Mega han desconvocado la huelga de personal facultativo prevista para los días 2 y 3 de noviembre tras haber logrado un calendario de negociación sobre la Carrera Profesional.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de CESM-Galicia, José María Escudeiro, ha explicado que si bien en un primer momento en la reunión mantenida el miércoles parecía "imposible" un acuerdo, finalmente lo han alcanzado en el encuentro de representantes de la Dirección de Recursos Humanos del Sergas con el Comité de Huelga de la coalición.

La coalición sindical explica, en un comunicado, que ha decidido desconvocar la huelga de personal facultativo porque "se consiguió la aceptación, por parte de la Administración, de un calendario de negociación, de Carrera Profesional Ordinaria exclusivo para personal licenciado sanitario, cerrado, con fecha final de la misma en el mes de junio de 2018".

Además, señala que la Carrera profesional Ordinaria que salga de esa negociación "será de aplicación a la totalidad de los licenciados sanitarios, lo que debe entenderse, porque no los excluye, a fijos, interinos, eventuales y también a licenciados sanitarios dependientes de la Consellería de Sanidade".

"Dado el cierre en banda sobre la creación de un proceso extraordinario, pudimos conseguir, de momento, un denominado sistema de encuadre del personal licenciado sanitario en el que se concede, mediante un proceso transitorio, la adquisición de un único grado por encima del que se tenga en la actualidad", destacan los sindicatos médicos.

Al respecto, concretan que este procedimiento "de encuadre" se llevará a efecto en el segundo semestre de 2018, "en el que se realizará su convocatoria y reconocimiento administrativo".

Asimismo, una vez finalizado el proceso de negociación de la Carrera Profesional Ordinaria, en junio de 2018, en el año 2019 se procederá a su abono, añaden.

Por último, destacan que "se eliminó del acuerdo un párrafo en el que se exigía a la coalición el mantener la paz social hasta la finalización del proceso". "Lo que significaba que no podríamos hacer ningún tipo de movilización en caso de que la negociación no transcurriese por los cauces adecuados, por lo que tenemos las manos libres para protestar como consideremos oportuno, si durante la negociación nos pretenden imponer algo que no nos satisfaga", concluyen.

HUELGA

Tras la desconvocatoria de esta huelga de personal facultativo, para el 2 y 3 de noviembre se mantiene hasta la fecha el paro convocado por la plataforma sindical formada por CIG, CC.OO., UGT, CSIF, SAE y Satse para exigir a la Xunta la "recuperación de derechos" de los profesionales del Sergas.

Sobre esta convocatoria, el doctor Escudeiro ha desmarcado a la coalición de sindicatos médicos y ha subrayado que, aunque quieren "recuperar todo", optaron por "priorizar la Carrera Profesional" porque "afecta a mucha gente que lleva mucho tiempo discriminada". "Nos parece lo más urgente", ha sentenciado.