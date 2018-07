La CIG convoca manifestaciones en 12 ciudades en la segunda huelga general desde que empezó la crisis

Actualizado 26/01/2011 15:19:26 CET

Seixo asegura que afronta el paro sin "temor al fracaso", convencido de que "había que hacerlo" y de que tendrá "un respaldo importante"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha convocado manifestaciones en 12 ciudades de Galicia --y concentraciones en otras tres-- con motivo de la huelga general a la que acudirá en solitario este jueves, día 27 de enero, ya que no se han sumado, pese a las llamadas de la organización nacionalista, los otros dos sindicatos de clase más representativos en Galicia --CC.OO. y UGT--, aunque sí participará la CGT.

La movilización central del sindicato se desarrollará en Vigo, a partir de las 12.00 horas, en una marcha marcada por la defensa de las pensiones y del empleo y en protesta por las reformas que defiende el Gobierno central. Transcurrirá desde el cruce de la Doblada con Urzáiz hasta la Porta do Sol y contará con la presencia del secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, quien ha asegurado que afronta el paro sin "temor al fracaso", convencido de que "había que hacerlo" y de que "tendrá un respaldo importante".

A parte del acto principal, el sindicato ha convocado manifestaciones en otras 11 ciudades, de las que está previsto que arranquen al mismo tiempo que en la ciudad olívica --a las 12.00 horas-- en A Coruña --desde la Praza de Vigo--, Pontevedra --desde a Praza da Ferrería--, Vilagarcía --desde la Casa do Mar--, Lugo --desde el local de la CIG en la Ronda da Muralla--, Burela --desde las oficinas del sindicato en la calle Arcadio Pardiñas--, Ourense --desde el Pavillón do Remedios-- y Ribeira --desde la Praza do Peixe--.

Media hora más tarde, a las 12.30 horas, empezarán las de Ferrol --desde el local de CIG en la Avenida de Esteiro-- y Santiago --desde la Praza Roxa--. Por su parte, las de Verín y Xinzo comenzarán a las 11.30 horas, ambas desde la Praza do Concello.

A mayores, CIG ha convocado sendas concentraciones en Cee y O Barco --ambas en la Praza do Concello, a las 12.00 horas-- y en As Pontes --en la Praza do Hospital, a las 10.30 horas--.

CRÍTICA CON CC.OO. Y UGT

Se trata del segundo paro general al que los sindicatos llaman a los trabajadores gallegos desde el comienzo de la crisis. También se han registrado convocatorias de huelga en el País Vasco, Navarra y Cataluña, con el fin de protestar contra la reforma de las pensiones que el Gobierno central negocia con CC.OO. y UGT.

En Galicia, la CIG se ha mostrado muy crítica con la actitud de las dos organizaciones sindicales de mayor tamaño, que sí han avisado al Ejecutivo de que podrían organizar una movilización en febrero, si no se logra un acuerdo. Para los nacionalistas, la huelga de septiembre es un ejemplo de que las protestas deben ser previas a la toma de decisiones del Gobierno y han acusado a CC.OO. y UGT de haber entrado en una estrategia de "desmovilización".

El secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, ha considerado que "están buscando el envoltorio perfecto para justificar la reforma de las pensiones", que cree que pactarán a cambio de otras concesiones.

A la propuesta han mostrado ya su apoyo el BNG y la organización de sus juventudes, Galiza Nova, que han realizado campañas a favor de la huelga general y en contra de la reforma de las pensiones. La formación frentista ha indicado que paralizarán su actividad municipal ese día, algo que ha pedido también la CIG, que ha instado a los ayuntamientos a no celebrar plenos el jueves.