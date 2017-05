Actualizado 04/05/2017 13:38:33 CET

Denuncian la "impresentable" contestación de Milagros Otero a una queja sobre el recorte de horas del gallego en la enseñanza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La CIG y A Mesa pola Normalización Lingüística han exigido este jueves la dimisión de la valedora do Pobo, Milagros Otero, por ser "cómplice" del Partido Popular y "los posicionamientos de la Consellería de Educación" en la "discriminación" al idioma gallego.

En rueda de prensa en Santiago, el responsable de CIG-Ensino, Anxo Louzao, y el presidente de A Mesa, Marcos Maceira, han cargado contra la valedora por lo que consideran una contestación "impresentable" e "inaceptable" a una queja en la que se denunciaba la "ilegalidad" del recorte de horas de enseñanza en gallego.

A este respecto, Louzao expone que con la entrada en vigor de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se produce un recorte de horas en gallego hasta tan solo suponer el 15% del total, de forma que se queda a "años luz" de lo marcado por la ley de normalización lingüística. Denuncia que hay 13 horas menos en la ESO del idioma propio de Galicia en materias aplicadas --son 18 horas frente a las 31 en castellano-- y 10 horas menos en las académicas --son 21 horas frente a las 31 en castellano--.

De este modo, Louzao censura que Otero "no entra en el motivo de la queja" de reclamar que se cumpla con la igualdad en el número de horas de gallego y castellano, y tan solo "reproduce la posición de la Consellería de Educación" de que se busca el "máximo equilibrio posible", por lo que da por cerrado el expediente.

La CIG subraya que "no es posible ese equilibrio en el plano teórico" con la discriminación del gallego en las materias troncales, y también pone como ejemplo que en Bachillerato "no hay horas suficientes" de las asignaturas a impartir en gallego. "Da la impresión de que no leyó la queja y ni siquiera estudió la legislación", censura.

Por ello, Anxo Louzao acusa a la valedora de ser "prejuiciosa" con el gallego, en el marco de una "actuación ideológica", y la tilda de "enemiga" del idioma. De tal forma, recrimina que funciona "como un apéndice más del PP" en vez de ser una institución que ofrezca amparo a los ciudadanos, que se encuentran con "un desamparo total".

"TOMADURA DE PELO"

En esta línea, Marcos Maceira tacha de "tomadura de pelo" la contestación de la valedora do Pobo y su decisión de concluir la investigación sobre la situación del gallego en las aulas, en una institución que ve "desprestigiada".

Maceira califica de "indignante" la postura frente al gallego por parte de la valedora do Pobo, pues observa "significativo" que una de las primeras acciones que tomase en su puesto fuese el de reclamar que cartilla de vacunación estuviese en español.

A esto se une la "persecución" a chavales de un colegio de Nigrán por tener un cartel en el que se podía leer 'Fala galego, non sexas lelo', que luego tuvieron que cambiar, según recuerda A Mesa. "No se puede permitir que se mantenga en instituciones el odio al gallego", ha concluido.