La comisión de expertos sobre Meirás concluye su informe y ve posible recuperar el pazo por la vía de "la fuerza de uso"

Tras casi siete meses de trabajos y la puesta en venta de las Torres, los técnicos presentan este lunes las conclusiones

La Comisión de Expertos sobre el Pazo de Meirás promovida por el Parlamento de Galicia ha finalizado su informe y presentará el próximo lunes las conclusiones que, en síntesis, proponen la incorporación del inmueble al dominio público por la vía de la "fuerza de uso" como inmueble de Estado.

La palabra técnico-jurídico es "demanialización" y, según fuentes de la comisión que preside el profesor de la USC Xosé Manoel Núñez Seixas consultadas por Europa Press, esta fórmula serviría para, con los documentos que se aportan, demostrar que aunque formalmente el pazo figuraba como de titularidad privada, en realidad era un edificio de uso público que se nutría de fondos públicos para su mantenimiento.

En la comisión está están representados también el Ayuntamiento de Sada --municipio donde se ubica el pazo-- y de la Diputación de A Coruña, que hizo su propio informe, el cual se fundamentó en la nulidad de la compra del inmueble. Sin embargo, Patrimonio Nacional --dependiente del Presidencia del anterior Gobierno de Mariano Rajoy-- descartó iniciar un procedimiento para recuperar el pazo en virtud de ese documento.

Al margen del informe de la institución provincial, en febrero de este año los herederos Franco puso a la venta en una web de inmuebles de lujo el pazo, si bien al ser un bien declarado de interés cultural (BIC) --en 2011--, la Xunta siempre tendrá prioridad de tanteo en caso de que apareciese un comprador.

Por el momento, no se conoce ninguna oferta para la adquisición del inmueble también conocido como las Torres de Meirás, al que posteriormente se le agregaron fincas expropiadas. Se da la circunstancia, de que el Ayuntamiento de Sada modificó el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de manera que no está permitido ningún otro uso que no sea el residencial particular, por lo que el pazo no puede convertirse en un establecimiento hostelero.

"DEMANIALIZACIÓN"

La vía que esta comisión de expertos propondrá al Parlamento de Galicia, que previsiblemente deberá impulsar alguna iniciativa al respecto tomando como referencia las conclusiones de este comité, será la "demanialización", como han confirmado a Europa Press las fuentes consultadas.

Es decir, "por la fuerza del uso y el empleo reiterado entre 1938 y 1975" del Pazo de Meirás, como inmueble del dictador como jefe del Estado, y toda vez que para su mantenimiento y funcionamiento, incluidas las expropiaciones, estas propiedades fueron "tratadas como residencia del Estado". Según las mismas fuentes, "hay jurisprudencia" en la incorporación de bienes inmuebles a la estructura pública por esta vía.

COMITÉ DE EXPERTOS

En la ponencia del informe del comité presidido por Núñez Seixas han trabajado el profesor de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela Emilio Grandío Seoane y el de Derecho Civil de la Universidade de A Coruña José Manuel Busto Lago. Formado por 11 miembros --del mundo académico, jurídico y patrimonial-- se constituyó a finales de noviembre de 2017.

Las Torres de Meirás, inmueble al que después se le añadieron otras fincas expropiadas por las que algunas se ha documentado que nunca se pagaron, nunca fue de titularidad pública. El edificio pasó de la familia Pardo Bazán a Francisco Franco como particular, después de que una comisión --de la que formaban parte sublevados del régimen-- recabase el dinero.