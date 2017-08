La comisión del plan de transporte buscará una solución a la subrogación pendiente de 20 trabajadores de Lugo y Ourense

Publicado 11/08/2017 16:19:43 CET

Recabará información con plazo hasta el 17 de agosto entre adjudicatarias salientes y entrantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comisión de seguimiento del plan de transporte de la Xunta, puesto en marcha esta semana, buscará una solución para la veintena de trabajadores pendientes de subrogación de líneas de A Mariña lucense y la provincia de Ourense.

Así, la comisión se ha constituido este viernes en Santiago con representantes de la Administración gallega -no ha estado presente la conselleira de Infraestruturas--, patronal y sindicatos. Se ha marcado como fecha límite el 17 de agosto para recabar toda la información disponible de las adjudicatarias salientes y entrantes en las que existen problemas de subrogación para poder dar una solución a esos trabajadores.

En concreto, hay 14 trabajadores afectados en una línea de A Mariña que gestionaba Arriva y con la que se ha hecho la UTE Autos Morán-Autocares Rodríguez Domínguez; así como otros cuatro empleados en la concesión en O Carballiño adjudicada a una UTE con Autocares Pérez; unido a otra línea de O Ribeiro, con entre dos y tres trabajadores. También está pendiente de analizar otro posible caso en A Limia, según informa UGT.

Tras una reunión de más de dos horas, Beatriz Meilán, de UGT, ha remarcado que con la información que se proporcione la comisión buscará una solución y emitirá su opinión en un informe.

En este sentido, Meilán hace hincapié en que estos trabajadores "ni están contratados ni están despedidos", por lo que "es urgente" poder dar respuesta a su situación.

A este respecto, el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, subraya que esta problemática con las subrogaciones "afecta a pocos empleos dentro del conjunto total", pero "importan e interesan".

Por ello, Maestro aguarda que la comisión pueda llegar lo "antes posible" a "algún tipo de informe o acuerdo". "No podemos imponerlo, pero la administración va a utilizar todas sus herramientas para que esto se haga", ha dejado claro.

QUITAR ADJUDICACIONES "ES UNA POSIBILIDAD"

A preguntas sobre si está encima de la mesa la posibilidad de quitar adjudicaciones en el caso de que se incumplan los pliegos de contratación, Beatriz Meilán (UGT) asegura que "esa posibilidad, obviamente, está ahí".

"Los pliegos de concesiones dicen lo que dicen, si no se cumplen los requisitos que están aceptados por la empresa entrante", explica, aunque se estudiará si empresa saliente "no ha proporcionado la información como la tenía que proporcionar". Con todo, deja claro que "no quiere decir que vaya a ser así, habrá que ver cuando pasen la información".

"Nosotros como comisión tendremos que evaluar dónde está el problema, si en la información suministrada por la empresa saliente o en la interpretación de esa información que hace la empresa que haya cogido la concesión", agrega la sindicalista.

Por ello, no descarta llegar a tomar medidas por "vía laboral o administrativa", si bien espera alcanzar un "entendimiento en el seno de la comisón" y que "no vaya más allá". El objetivo es buscar "soluciones en la propia comisión para no tener que dar traslado a otros estamentos".

PARTICIPACIÓN DE LA PATRONAL

Sobre la reunión, Ignacio Maestro se ha mostrado "muy satisfecho" por que hayan participado también miembros de la patronal, que "en principio no habían firmado el acuerdo para el mantenimiento del empleo" que se alcanzó con los sindicatos, al tiempo que valora que miembros de las federaciones de transporte "hayan manifestado su interés en continuar participando en ellas".

Finalmente, indica que en este encuentro no se han abordado las incidencias relativa a horarios y paradas de autobús de la puesta en marcha del nuevo plan, ya que se da prioridad a la problemática de los trabajadores.