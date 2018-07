Conde Roa advirte de que "non haberá investimento público" municipal nos presupostos de 2012 debido ao endebedamento

Actualizado 22/08/2011 16:42:45 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

O alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Conde Roa, advertiu de que nos presupostos municipais para o 2012 "non haberá investimento público" por parte da Administración local xa que o obxectivo do próximo exercicio é "sanear as contas" do Concello e "resolver as débedas pendentes".

Así indicouno este luns o primeiro edil compostelano a preguntas dos medios de comunicación aos que precisou que "non se poderá acudir ao recurso do endebedamento" para financiar as obras e actuacións. Por este motivo, o Goberno municipal está a "negociar acordos con empresas privadas" e "vendo onde se pode aforrar" para "rebaixar as débedas municipais", apuntou.

Conde Roa afirmou que "se levará a cabo unha pequena reestruturación da vida pública municipal" e admitiu que a situación é "moi complicada dende o punto de vista económico", ao tempo que mostrou o interese da casa do concello para que as empresas que prestan servizos básicos na cidade --como recollida de lixo ou mantemento de espazos verdes-- "cobren o que se lles debe canto antes".

Neste sentido, o rexedor municipal denunciou que as taxas que os cidadáns pagan por estes servizos "foron usadas polo anterior goberno para pagar outras cousas" e ha aseverado que "non "pode ser" que "se lle"deban a Urbaser 5 millóns de euros, a Cespa 2,3 millóns e a Fenosa 1,75 millóns", entre outras.

Ademais, Conde Roa informou da existencia dunha débeda bancaria de 66,5 millóns de euros, cifra que se une aos 6,5 millóns de euros do Fondo de investimento local "que reclama o Goberno central", polo que valorou que "a principal preocupación é "saír deste pantano económico".

Malia a "necesidade de levar a cabo unha operación de tesouraría importante", Conde Roa confiou en que o Goberno local "sairá desta situación" con brillantez" e asegurou que as próximas contas incluirán "a execución de proxectos", xa que "se están a estudar fórmulas de financiamento que están a aplicar outras administracións".