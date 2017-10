El conselleiro de Facenda abrirá el jueves las comparecencias para presentar los presupuestos en la Cámara

Publicado 23/10/2017 16:16:55 CET

En Marea ve las cuentas "decepcionantes" e "inconsistentes" con la fase económica y el PSdeG aprecia "contradicciones" y "falta de ambición" de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, abrirá el jueves la ronda de comparecencias para detallar en la Cámara los presupuestos autonómicos del año próximo, justo una semana después de su aprobación en el Consello de la Xunta.

De ello ha dado cuenta en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, quien ha apuntado que tras el resto de miembros del Gobierno gallego detallarán sus cuentas también los presidentes del Consello Consultivo, el Consello Económico e Social y el Consello da Cultura Galega. Le seguirán el director de la CRTVG, los presidentes de las cuatro diputaciones y responsables de cuatro de los entes instrumentales con más gasto.

Lo harán Nava Castro, como directora de la Axencia Galega de Turismo, una entidad que manejará 58 millones de euros; Patricia Argerey, en nombre de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), dotada con 80 millones de euros; Perfecto Rodríguez, el gerente del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, que dispondrá de 76,5 millones de euros; y Juan José Durán, para indicar en qué se invertirán los recursos de Portos de Galicia.

"Hablamos de sectores productivos, de turismo, de bienestar y de inversiones en infraestructuras", ha resumido Puy Fraga sobre el calendario aprobado este mismo lunes en la comisión de Economía del Parlamento. En cuanto a la petición conjunta de la oposición para solicitar otras comparecencias de miembros de la administración, y que ha sido rechazada, ha ironizado con que alguno de los puestos citados por los grupos ni siquiera existe ya.

"PRESUPUESTOS EXPANSIVOS"

Más allá de esta planificación, el dirigente popular ha expresado su "satisfacción" con unos presupuestos "expansivos" que permitirán "trasladar esta etapa de crecimiento económico a las personas que aún padecen las consecuencias de la crisis".

Además, ha aplaudido que son "ambiciosos" en materia de empleo --tanto público como privado--, que destinan "tres de cada cuatro euros" a gasto social y que consignan 1.750 millones de euros para inversiones, mientras la necesidad de endeudamiento "se reduce considerablemente".

Tras presentar unas cuentas "consolidadas", Pedro Puy ha apelado a la oposición no ya a llegar acuerdos sino a ser "coherente" durante su debate parlamentario.

"DECEPCIONANTES" E "INCONSISTENTES"

A juicio de los responsables políticos de En Marea, en cambio, se trata de unos presupuestos "decepcionantes" y que son "inconsistentes" con el momento alcista en el que se encuentra, por cuarto año consecutivo, la economía gallega.

En ese sentido, el portavoz de Economía de la formación rupturista en la Cámara, Manuel Lago, ha criticado que el aumento de las cuentas es tan pequeño que habría que esperar "hasta 2026" para recuperar el nivel de gasto de 2009, un año con un PIB inferior al actual. Precisamente a respecto de esto, se ha preguntado por qué hay "un 22 por ciento menos" de recursos públicos para financiar los servicios y las inversiones.

"Si la riqueza de Galicia está por encima, ¿por qué tenemos que vivir peor?", ha incidido, con el argumento de que no existe ninguna "razón económica". Sí existe, ha proseguido, un motivo "ideológico", el del "neoliberalismo" del PP.

Para denunciar la lógica política de esa formación, Lago Peñas ha abundado en que estos presupuestos "antisociales" no incluyen medidas ni para ayudar a los más de 200.000 parados, ni a las 700.000 personas en riesgo de pobreza, ni a los 300.000 trabajadores que no llegan al salario mínimo ni al medio millón de pensionistas que perciben menos de 700 euros. "No protegen a los más débiles", ha censurado.

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha considerado estas cuentas como "una barrera que impide dar solución a los problemas de Galicia" y ha advertido de que "ponen en entredicho el discurso de la recuperación económica".

En el cierre de su comparecencia, el magistrado en excedencia ha dejado claro que su formación "no se resigna" frente a las políticas del PPdeG y ha avanzado una "alternativa" a estos presupuestos dotada de 500 millones de euros más. Su objetivo es poner en marcha una renta social contra la pobreza extrema, un programa contra la pobreza energética, unas "ambiciosas" políticas de empleo y recuperar los servicios públicos.

"CONTRADICCIONES" Y "FALTA DE AMBICIÓN"

Finalmente, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha censurado la "falta de ambición" que se aprecia en las cuentas públicas de Galicia para el año próximo, que evidencia que la Xunta "no tiene proyecto".

Asimismo, ha reprobado la "falta de transparencia" que demuestra el aumento en el capítulo de gastos de personal en 80 millones de euros, la misma cifra que se destina para "una reserva de crédito" que no se va a utilizar, mientras la Xunta "habla" de aumentar el personal sanitario. "Con los mismos recursos que este año, ¿cómo se plantea esa recuperación?", ha denunciado.

De igual modo, ha destapado la "contradicción" entre la promesa de que ésta será "la legislatura del rural" y el hecho de que se produzca una caída del 10 por ciento en los créditos previstos para el departamento de Medio Rural, lo que supone unos 30 millones de euros menos.