El Consello da Cultura elaborará un diagnóstico de los "problemas" del sector para la estrategia "integral" de la Xunta

Actualizado 25/10/2017 14:55:35 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consello da Cultura Galega (CCG) elaborará un diagnóstico elaborará un diagnóstico para determinar las grandes líneas o los problemas prioritarios de los distintos sectores implicados en el panorama cultural que permita a la Xunta elaborar su estrategia específica integral, que tiene como horizonte el año 2021.

Estos trabajos, que asumirá el Observatorio da Cultura Galega, tienen un plazo de ejecución de entre cinco y seis meses y estarán listos "a principios de año", según han señalado en rueda de prensa el presidente del CCG, Ramón Villares, y el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez tras firmar un acuerdo de colaboración en este sentido.

Villares ve "muy oportuno" el impulso de esta estrategia dado que uno de los "problemas estructurales" del sector cultural es la dificultad de coordinación de actividades y de vertebración de proyectos, "más allá" de cada entidad concreta.

De este modo, "todo lo que sea establecer unos mecanismos de colaboración" y de vertebración será "bueno", ha defendido, dado que implicará "modernizar", proporcionar "mejores servicios" y convertir a la cultura "en un sector fundamental" para la transformación de la sociedad gallega actual, tanto desde el punto de vista tecnológico como de actitudes y prácticas.

El presidente del CCG insiste, así, en la importancia de determinar "los límites" y "los obstáculos" que impiden desarrollar al sector, puesto que "no basta con decir que hay que ir al teatro o ir al cine", sino que a veces "no se planifica bien" o se impulsa una oferta "que no tiene demanda" o se traslada esa responsabilidad "a los sectores públicos".

"Todos esos son problemas muy gordos y profundos, y no se resuelven en un día", ha añadido, incidiendo en que las administraciones locales y autonómicas son "las dos que más gastan en cultura", seguidas "en mucha menor medida" de los sectores privados, que antes asumían un rol "más importante" cuando todavía existían las cajas gallegas.

TENER "UN PUNTO DE PARTIDA"

Con esta premisa en mente, el Observatorio da Cultura realizará una revisión de una serie de materiales derivados de los debates de los años 2009, 2010 y 2011 sobre una "reflexión" estratégica de la cultura, que se organizaron a través de grupos de trabajo y encuestas, entre otros, y que representan "un background muy útil" para este punto.

Anxo Lorenzo, secretario xeral del ramo, ha destacado que el Consello da Cultura dispone de informes, datos, investigaciones y reflexiones que permitirán situar "un punto de partida" para aportar a los distintos ámbitos (audiovisual, musical, editorial...), que se trasladarán a diferentes grupos de trabajo a través de reuniones sectoriales con representantes del panorama cultural.

El conselleiro de Cultura, por su parte, ha situado a esta institución como una de las "más relevantes" en este ámbito, con una representación "amplia" del mundo de la cultura, y una de las más apropiadas para determinar ese diagnóstico.

Rodríguez ha destacado que la cultura representa "un valor enorme, intangible de primerísimo nivel" que "repercute en el bienestar social", en la economía y "en el orgullo de país", puesto que las manifestaciones artísticas permiten a los gallegos "identificarse como pueblo".

La Estrategia de Cultura Gallega 2021 será, así, la "primera" impulsada desde la Xunta "con perspectiva integral", abarcando a todos los sectores, para que tanto las administraciones públicas como los agentes privados dispongan de "una hoja de ruta" y "unas líneas maestras". "Un eje vertebrador para ver hacia donde queremos ir", ha señalado.

Por ello, la Xunta busca un proceso "participativo" con los agentes implicados, a través de reuniones sectoriales y con la vista puesta en el 2021, año Xacobeo, en el que la cultura "tendrá un papel relevante como elemento integrador" y "tractor económico y social".