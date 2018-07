El Consello da Cultura homenajea a Bolaño con un libro que contiene un facsímil de la pieza 'Ruada das papas e o unto'

Actualizado 02/05/2013 17:04:23 CET

Villares erige al homenajeado en "la persona que da cuerpo al teatro gallego de la autonomía"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Consello da Cultura Galega (CCG) ha rendido homenaje al dramaturgo Roberto Vidal Bolaño (Santiago de Compostela, 1950-2002), al que este año se le dedica el Día das Letras Galegas, con la edición de 500 ejemplares de un libro-homenaje que incluye el facsímil de la pieza teatral 'Ruada das papas e o unto' así como estudios introductorios de Ramón Villares, Camilo Franco e Inmaculada López Silva.

"Hace 150 años la época le adjudicó a Rosalía de Castro el papel de ser la voz de aquellos que no tenían voz. Creo que 150 años después esta época, que va desde finales de los años 70 hasta principios del año 2000 le destinó a Bolaño la tarea de dar forma y sentido al teatro gallego", ha asegurado el director del Centro Dramático Galego, Manuel Guede, en la presentación, en la que ha participado el presidente del CCG, Ramón Villares, la viuda del homenajeado, Belén Quintáns, o el presidente de la Asociación Vidal Bolaño, Manuel Quintáns.

Según ha considerado Guede, Roberto Vidal Bolaño "es una figura importantísima para entender el relato teatral" gallego que "no parará de crecer" por lo que ha abogado por aprovechar la dedicatoria del día de las Letras Galegas al dramaturgo compostelano para "dar a conocer y divulgar su obra" literaria.

"Era un magnífico escritor, un magnífico autor teatral y su obra literaria merece una consideración desde ese punto de vista", ha indicado el director del Centro Dramático, para quien "es muy importante la divulgación de la obra del autor" a lo que, a su juicio, "contribuye el Consello da Cultura Galega con su magnífica edición" de 'Ruada das papas e do unto'.

Por su parte, para Ramón Villares el homenajeado "es la persona que da cuerpo al teatro gallego de la autonomía", "la persona que mejor representa el teatro en su conjunto, tanto escrito como en la puesta en escena, así como al propio sector profesional en el que tuvo mucho protagonismo".

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Asimismo, Villares ha destacado la capacidad del dramaturgo para "convertir en expresión culta la tradición popular" y se ha referido a la obra editada por el CCG como "una contribución bien representativa de la personalidad de quien dominó los secretos de la escena como reflejo de la vida y que, por ello, supo ver la calle y la vida como un gran escenario".

En este sentido, ha detallado que en la obra que el Consello da Cultura Galega edita, 'Ruada das papas e do unto', se observa ese "componente popular" con la introducción de "manifestaciones tradicionales del pueblo gallego, como el 'Entroido'".

Además, Belén Quintáns ha señalado que 'Ruada das papas e do unto' da a conocer una de las "facetas más desconocidas de Bolaño" que es la relativa "a las artes plásticas". Así, ha indicado que "esta es una de las obras más multidisciplinares" del dramaturgo al incluir "música, literatura y este componente de arte plástica" que el autor "no abandonó nunca".

En concreto este libro-homenaje, incluye además de 'Ruada das papas e o unto', de Ramón Villares, 'Roberto Vidal Bolaño, unha vida para o teatro galego', y estudios de dos especialistas del teatro, Camilo Franco 'Todo é transición' e Inma López Silva 'O espectáculo total que nutre a literatura. Unha lectura da Ruada das papas e o unto'.