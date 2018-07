El Consello Escolar del CEIP de Arteixo se reúne el lunes para "aplicar las sanciones correctoras" a la niña del hiyab

Actualizado 28/02/2011 7:30:28 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consello Escolar del Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) de Arteixo, que sancionó a una alumna musulmana por llevar 'hiyab' (velo que deja descubierta la cara), se reunirá este lunes con el único punto en el orden del día de "aplicar las sanciones correctoras" a la menor, según especifica la convocatoria.

Este órgano escolar sancionó a la niña en cumplimiento de un reglamento interno que prohíbe llevar la cabeza cubierta en el aula y, la semana pasada, había demandado un pronunciamiento de la Consellería de Educación sobre la legalidad de su normativa interna. En este sentido, advirtió de que "de no recibir respuesta, se aplicaría el reglamento", lo que podría implicar la expulsión de la niña durante tres días.

No obstante, la consellería se pronunció el jueves diciendo que consideraba "legal" la norma del colegio de Arteixo y anunció que se lo haría llegar por escrito al centro escolar. Educación señaló que el reglamento interno no contraviene "ninguna otra norma de carácter legal" y que, por lo tanto, "en cuanto no se modifique, son de aplicación las medidas correctoras establecidas en él".

Además, el Consello Escolar también se adscribió de forma unánime al escrito realizado por el claustro de profesores del colegio, en el que se incide en el consenso que hubo para la aprobación del citado reglamento y en su aplicación únicamente al ámbito escolar.

Paralelamente, el abogado de la escolar musulmana ha asegurado que no descarta la vía penal si se sanciona a la menor con la expulsión del centro durante tres días y, este mismo viernes, a través de una misiva enviada al centro escolar, demandó al centro que reconsidere su postura. El defensor de la niña advierte de que el hiyab "no se puede equiparar con una gorra" y subraya que es "un símbolo de identidad".