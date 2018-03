El Consello Galego da Avogacía, dispuesto a hacer de mediador en la huelga de la Justicia

Actualizado 02/03/2018 12:06:20 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consello Galego da Avogacía, y decano del colegio de Lugo, Félix Mondelo, ha señalado este viernes que el órgano estaría dispuesto a ejercer de mediador para intentar desatascar el conflicto de los funcionarios de la Justicia, en paro indefinido desde el 7 de febrero, si se lo piden las partes implicadas --comité de huelga y Xunta--.

Mondelo ha asegurado que el Consello no tendría problema en ejercer la mediación "siempre y cuando se lo pidieran las dos partes" en conflicto. En todo caso, el abogado lucense tiene claro que "lo razonable en todo conflicto cuando las partes no se ponen de acuerdo es nombrar un arbitraje para dar solución al tema de una vez".

Félix Mondelo ha alertado de las "graves consecuencias" de un conflicto "enquistado", llegando a casi un mes de huelga, y ha reiterado que ya "no se expiden, en algunos casos, certificados de defunción para poder registrarlos en el registro civil".

"Y ahí ya se pierden unos derechos para percibir la pensión de viudedad", ha avisado. "Y otros no consiguen reconocimientos de derechos laborales que están pendientes de sentencias, o aquellos que no pueden cobrar lo que legítimamente le debe un deudor u otros que no pueden hacer uso de un piso ocupado indebidamente", ha añadido.

"Y luego también hay cuestiones matrimoniales, divorcios o medidas provisionales que afectan a hijos y a padres. Esto provoca un trastorno a la ciudadanía", ha manifestado, a renglón seguido, antes de concluir que, además, es preciso buscar nueva fecha para procedimientos pendientes de celebrarse, lo que empeora los retrasos.