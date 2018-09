Cristina Narbona descarta un adelanto electoral mientras el Gobierno de Sánchez pueda "seguir avanzando"

Publicado 21/09/2018 15:12:56 CET

Asegura que la "fuerza" del Ejecutivo socialista reside en el "valor" de sus iniciativas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reiterado la línea expresada por el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de que los socialistas descartan adelantar la cita con las urnas mientras consigan el apoyo "suficiente" para sacar adelante iniciativas en el Congreso de los Diputados que "mejoren la vida de los ciudadanos".

"El presidente lo ha dicho muy claro; mientras podamos seguir avanzando no vamos a convocar elecciones", ha incidido la exministra durante una rueda de prensa celebrada en Santiago, donde este viernes participa en una reunión de presidentes federales del Partido Socialista.

De este modo, ha restado importancia a la polémica generada en torno al libro de Pedro Sánchez, que cree fruto de la "incapacidad" de Partido Popular y Ciudadanos para "encontrar una vía distinta a la de la descalificación al presidente del Gobierno".

Así las cosas, cierra la puerta a adelantar la convocatoria de elecciones generales porque entiende que el Gobierno debe continuar mientras logre los apoyos suficientes para sacar adelante sus propuestas en el Congreso. "Tiene sentido que sigamos gobernando mientras sigamos consiguiendo mejorar la vida de los ciudadanos de España, y eso es lo que hemos hecho en estos 100 días", ha apostillado.

Para Narbona, la "fuerza" del Partido Socialista al frente de Moncloa reside en "el valor" de las iniciativas que presenta, lo que, a su entender, compensa la realidad de contar con solo 84 parlamentarios en la Cámara baja.

"No estamos en el poder por tener el poder, estamos en el poder para empezar a transformar esta sociedad, a revertir recortes, a recuperar libertades y a garantizar derechos a los ciudadanos. Si no podemos hacerlo porque no tenemos suficiente apoyo en el Congreso de los Diputados, podríamos plantearnos un adelanto electoral; desde luego por ninguna otra razón", ha concluido.

ELECCIONES MUNICIPALES

Por otro lado, cuestionada sobre la elección de candidatos para las elecciones municipales, la presidenta de la Ejecutiva socialista cree que "lo importante" es que antes de que concluya el presente año "estén completadas todas las candidaturas".

Además, opina que, más allá de nombres, han de contraponerse las "políticas" de aquellos municipios gobernados por socialistas y aquellos regidos por otras fuerzas.

Así, ha remarcado que la "última palabra" sobre la elección de cabezas de lista la tendrán los militantes del partido y que la dirección del partido no ejercerá "la menor presión para que haya candidatos preferidos por Ferraz".

"No vamos a dar ninguna instrucción sobre los perfiles porque cada realidad local es diferente y porque tenemos el deber con nuestros afiliados de darles el protagonismo que queremos que tengan", ha incidido.