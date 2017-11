La defensa del acusado de arrojar a su mujer por la ventana en Vigo dice que se tiró ella

Publicado 06/11/2017 14:59:07 CET

VIGO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa del hombre acusado de la muerte de su esposa, a la que supuestamente arrojó por una ventana de su vivienda en Vigo en octubre de 2015, ha alegado que fue ella quien se tiró y ha pedido la libre absolución de su patrocinado, quien se ha negado a declarar en el juicio con jurado popular que ha arrancado este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Por su parte, el Ministerio Público y las acusaciones --la acusación particular, que ejerce el hijo de la mujer; y la acusación popular, que ejerce la Xunta--, han mantenido que si la mujer se hubiera querido tirar no habría forzado la ventana por la que cayó, y han añadido que ella "no tenía suficiente fuerza", tenía 71 años y sufría de pluripatologías, entre ellas artrosis.

El fiscal sostiene, además, que el hombre tenía anuladas sus capacidades intelectivas y volitivas porque sufría de delirio persecutorio, al creer que su mujer le estaba envenenando, por lo que pide su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario durante no más de 15 años; mientras que las acusaciones le consideran autor de un asesinato y piden prisión permanente revisable para él.