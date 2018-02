Dimite el alcalde pedáneo de Bembrive (Vigo) inhabilitado durante 7 años por prevaricación

Publicado 07/02/2018 18:59:30 CET

VIGO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde pedáneo de Bembrive, en Vigo, el socialista Roberto Ballesteros, ha dimitido de su cargo, aunque lo ha desvinculado a que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso de queja que presentó por la resolución de la Audiencia de Pontevedra de condenarle a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

En declaraciones a Europa Press, Ballesteros ha manifestado que tenía preparada la renuncia desde el 30 de enero, y que ya tenía previsto dar este paso antes de estas resoluciones porque "ya tenía pensado" no presentarse a las siguientes elecciones y dejar en el cargo a sus compañeros de corporación.

"Era un secreto a voces que yo no iba a continuar, porque entendía que todo tiene su tiempo y mi tiempo ahí ya se había acabado; y mi idea ya era dejarlo un año o algo menos antes de las elecciones", ha asegurado, insistiendo en que cuando firmó la construcción de la escuela infantil en noviembre entendió que podía dejar el cargo porque había prometido "lo cumplido".

De hecho, en este sentido ha manifestado que no renunció a principios de enero por la celebración de las fiestas de San Blas, de las que le corresponde su organización y responsabilidad. "Había que solicitarlas y estar, sino lo habría hecho ya en diciembre o enero", ha remarcado.

En cuanto a la resolución judicial, ha reiterado su disconformidad porque "es desproporcionada", y ha avanzado que, desde fuera del cargo, va a intentar "buscar una fórmula para seguir recurriendo; pero ya no por nada político, sino porque es tremendamente injusta y con una celeridad inmensa". Pese a todo, ha dicho que "no es una noticia que --le-- afecte" porque ya no es alcalde pedáneo.

SUCESOR

Tras comunicar su dimisión a su equipo de gobierno el martes, ha indicado que la primera teniente de alcalde, Concepción Martínez, está ejerciendo su cargo en funciones. En todo caso, ha remarcado que su puesto "tiene que cubrirlo alguien de --su-- candidatura o afín", si bien él no va "a interferir en nada", salvo para dar su apoyo y su opinión si se la piden.

Cuestionado sobre si esta dimisión supone que se retira de la vida política, Ballesteros ha dicho que "de la política no se retira nadie en la vida", y ha dejado la puerta abierta a ocupar algún cargo al apuntar que la sentencia "solo --le-- inhabilita como alcalde, concejal o vocal de Bembrive", por lo que "para lo demás --puede-- optar".