La dirección de En Marea y Quinteiro creen que la consulta "cierra" la discusión sobre el acta, pero con discrepancias

Publicado 24/05/2018 16:11:21 CET

La Coordinadora da por buenos los resultados para que dimita la parlamentaria, que sigue y se siente apoyada por la abstención

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de la consulta de En Marea sobre la continuidad de la diputada Paula Quinteiro son interpretados de diferente forma por parte de la dirección política y por la propia parlamentaria y sus afines, que censuran la "baja" participación en un plebiscito en el que llamaban a no participar por considerarlo "ilegítimo".

Pese a diferir en la interpretación de los resultados de la consulta, tanto las viceportavoces de la dirección como Paula Quinteiro sí han coincidido en señalar que confían en que este plebiscito sirva para que el asunto quede "cerrado", aunque con diferentes motivaciones.

La dirección cree que la diputada debe abrir ahora un período de "reflexión" que acabe con su dimisión tras constatarse que la "opinión política" de la organización es favorable a su marcha. Pero Quinteiro considera que es la dirección la que debe "hacer autocrítica" y preguntarse "dónde están" todas las personas que "han dejado de participar" en En Marea.

De este modo, como ya había indicado antes de la celebración de la consulta, Paula Quinteiro se niega a presentar su dimisión como le reclama la dirección política de En Marea, que apela a que el 85 por ciento de las personas que participaron en el plebiscito sobre su caso apostaron por su dimisión.

La dirección del partido instrumental da por buena la participación en el plebiscito, en el que emitieron su voto un total de 928 personas de las 2.390 que formaban el censo, lo que implica casi el 39 por ciento de los integrantes de En Marea y, de este modo, fija la "opinión política" del conjunto del espacio, como defiende la coordinadora, que había ligado su continuidad al resultado de la consulta.

Así, un total de 790 personas (85%) respondieron "sí" a la pregunta de si Quinteiro debería presentar su dimisión por emplear su condición de diputada en un asunto particular. Es decir, en torno a un tercio de las bases de En Marea apuestan por la renuncia de la diputada, que ha anunciado que continuará en su escaño, para lo que cuenta, según Quinteiro, con "el respaldo unánime" de sus compañeros en O Hórreo y "dos tercios" de los inscritos del partido instrumental.

DIFERENTES INTERPRETACIONES

Y es que Quinteiro, que ha ofrecido una rueda de prensa al filo del mediodía de este jueves, ha dado la vuelta a la interpretación de los resultados de la consulta sobre su continuidad, que considera "un fracaso" para la dirección que encabeza Luís Villares.

Por su parte, el portavoz, de visita en Vigo y Tui (Pontevedra) este jueves, ha evitado pronunciarse al respecto y se ha remitido a la expuesto por las portavoces del Consello das Mareas, Ana Seijas y Victoria Esteban, encargadas de presentar los datos del plebiscito a primera hora de este jueves.

Así, las portavoces de la dirección han remarcado que los resultados "son válidos" y deben servir para "cerrar" el caso, ya que fijan la postura política del "conjunto" de En Marea sobre el futuro de Quinteiro. En esta línea, destacaron que la participación fue "alta" y valoraron que ese índice se incrementase respecto a anteriores votaciones internas.

Para Quinteiro, las personas inscritas que se abstuvieron lo hicieron de manera "activa" para respaldar su continuidad en el Pazo do Hórreo. La diputada esgrime este argumento apoyándose en que en los días previos a la consulta un grupo de personas promovió un manifiesto ('coidandoaunidade.info') en el que se llamaba a no participar en un proceso que creen "ilegítimo" y basado en un "relato manipulado" por parte de la dirección.

Frente a ello, la dirección defiende que la consulta "fue hecha con garantías y respetando los procedimientos democráticos" que establecen los reglamentos internos de En Marea, al tiempo que han restado validez a las firmas del citado manifiesto por no contar con controles de identidad ni ser preciso ser inscrito de la organización rupturista para suscribir el texto.

Además, la parlamentaria (miembro de la corriente Anticapitalista de Podemos) mantiene que la consulta fue publicitada a través de "un bombardeo" en los medios de comunicación y con mensajes internos. Esto le ha llevado a asegurar que "el 98,8 por ciento" de los inscritos eran conocedores del plebiscito y que, por lo tanto, el hecho de que se alcanzase una participación que no llega al 40 por ciento, según Quinteiro, invalida los resultados. "Quien no participó fue porque no quiso", ha remarcado.

En esta línea, ha contrapuesto las 790 personas que votaron sí a la pregunta formulada en la consulta a las "800 firmas" registradas en el manifiesto en su apoyo. Además, ha recordado que los inscritos que respaldan su marcha representan "un 7,7 por ciento" del total de personas que participaron en las primarias para la configuración de las listas de las elecciones autonómicas, en las que participaron unas 11.000 personas, si bien para este proceso se integraron los censos de otras formaciones, como Podemos.

REVOCACIÓN DE CARGO

Así las cosas, dos meses después de que el incidente con la Policía en el que se vio envuelta Quinteiro saltase a los medios, se abre ahora un período de incertidumbre en el que, ante la resistencia a dimitir de Quinteiro, está por ver si la dirección política de En Marea inicia nuevos pasos para forzar su marcha.

Uno de estos escenarios sería el inicio de un procedimiento de revocación de cargo. Cuestionadas sobre este extremo, Ana Seijas y Victoria Esteban han recordado que no corresponde a la dirección política del partido instrumental iniciar los pasos para la convocatoria de un revocatorio, al que, como ya indicó en las últimas semanas, sí estaría dispuesta a someterse Paula Quinteiro, quien cree que a través de ese proceso se respetaría su capacidad de defensa.

DIMISIÓN EN EL CONSELLO DAS MAREAS

Paula Quinteiro cuenta con el respaldo del sector crítico con la dirección que encabeza Luís Villares desde las elecciones internas a los órganos políticos de En Marea en las que el magistrado se apoyó en listas diferentes a la que él mismo encabezaba para hacerse con la portavocía única del partido instrumental.

En la mañana de este jueves, Borja San Ramón, miembro de este grupo crítico, anunció que renuncia a su puesto en el Consello das Mareas (órgano máximo de dirección entre plenarios) en un mensaje en sus redes sociales en el que denuncia la "caza de brujas iniciada por el Consello y la Coordinadora contra Paula Quinteiro".