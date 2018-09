La directora técnica de Adif insiste en que el maquinista del accidente de Angrois debió haber controlado la velocidad

Publicado 14/09/2018 18:24:32 CET

Los abogados del maquinista critican que Adif "no" tuvo en cuenta el factor humano a pesar de ser "algo sustancial a la circulación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general técnica de Adif, Esther Mateo, ha comparecido este miércoles en los juzgados de Santiago por el caso del accidente del Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013, para insistir en que la línea era segura y que era el maquinista, Francisco José Garzón Amo --investigado en la causa y quien tomó la curva con una velocidad mayor de la permitida--, quien tenía que haber controlado la velocidad a la que tomó la curva de A Grandeira.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, uno de los abogados del conductor del tren accidentado, Julio Santos, quien también ha subrayado que, por parte de la acusación, Mateo "no puede ser considerada como perita dado el puesto que tiene" dentro de la administración de infraestructuras ferroviarias. "Es una parte interesada", puntualiza el otro letrado, Manuel Prieto.

La que es directora técnica de la empresa pública (desde julio de 2016) remitió a los juzgados el pasado mes de enero un informe --en el que aclara que no participó en ninguna de las etapas de diseño, construcción, puesta en servicio ni mantenimiento hasta la fecha del accidente--, que hace una alusión directa a la evaluación del enclave de Santiago

Según Mateo, "el proceso de evaluación que aplicó al enclavamiento de Santiago, al ser un enclavamiento integrado en la red convencional, fue el método para red convencional" y tuvo como resultado "la entrega de la documentación que avala la seguridad de la obra y un informe de seguridad sobre el proceso de evaluación".

No obstante, tal y como han informado los abogados del maquinista, Mateo "no ha sido capaz" de identificar en el peritaje este análisis de riesgo del exceso de velocidad, "ya que nunca se había dado" este supuesto. En este sentido, los letrados consideran que esta circunstancia debería ser "tenida en consideración" por ser "algo sustancial a la circulación ferroviaria".

ADIF "NO TIENE EN CONSIDERACIÓN EL FACTOR HUMANO"

A raíz de las declaraciones, una de las conclusiones que saca Santos es que Adif "no tiene en consideración para la puesta en servicio de la línea el factor humano". Según relata, Mateo ha declarado "que quien tenía que controlar la velocidad era el maquinista y era él quien tiene que identificar sus propios errores".

El otro letrado, Manuel Prieto, ha aludido a que el informe "no tiene rigor" porque Mateo "no es un perito" sino "una testigo de parte de Adif" que "falsea" y "dice cosas que no ha comprobado".

En este contexto, el letrado supone que la empresa pública informó a su directora técnica "de aquellos aspectos que a ellos les interesaba". Asimismo, Prieto explica que el peritaje "comenzó en octubre de 2017 y terminó el 3 de enero de 2018", por lo que pone en duda que Mateo, "en tres meses", revisase un sumario de "73 tomos y 40.000 folios".

PIDEN COMPARECENCIA DE LA ERA

También este viernes, el abogado de la plataforma de víctimas del siniestro, Manuel Alonso Ferrezuelo, ha insistido en que, si la causa quiere "objetividad", debería declarar el jefe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés), Christopher Carr, para "ratificar" el documento de este organismo (recibido por el juez un año después de pedirlo), que señala que tanto la curva de A Grandeira como los cambios que implicaron la modificación del proyecto y la desconexión del sistema de seguridad 'ERTMS' embarcado precisaban de sendos análisis de riesgo.

Esta evaluación, según declaró en sede judicial este mismo jueves el maquinista y formador de profesionales Ángel Luis Sanz Cubero, "se omitió" en la curva, lo que "ha conllevado no dotar de los sistemas y señales adecuadas al tramo donde ocurrió el accidente" que dejó 80 muertos y más de 140 heridos.

Así las cosas, Alonso Ferrezuelo ha estimado que la instrucción se extenderá más allá de finales de año.