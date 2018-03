Disminuye la petición de asistencia de justicia gratuita en Galicia en un 15% entre 2010 y 2016

Publicado 04/03/2018 12:30:24 CET

Los abogados del turno de oficio reivindican una "retribución adecuada" y la Xunta apuesta por agilizar los pagos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La petición de asistencia gratuita se ha reducido en un 15 por ciento entre los años 2010 y 2016 en Galicia, comunidad en la que en el ejercicio 2016 la Xunta abonó unos 48.500 asuntos frente a los 60.000 de seis años antes.

Según los registros publicados en la web de la Vicepresidencia de la Xunta, en 2016 se registraron más de 41.000 solicitudes de asistencia jurídica gratuita en Galicia, de las cuales se denegaron unas 7.000.

En 2015 las solicitudes superaron las 44.800, de las que se denegaron unas 7.900; mientras que en 2014 fueron más de 47.300 y unas 7.000, respectivamente. En 2013 se situaron en más de 49.000 las peticiones y en 2012, en unas 42.000.

En declaraciones a Europa Press, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, ha destacado el adelanto en pago en Galicia, al pasar de pagar a los abogados del turno de oficio de 68 a 20 días, con una media de 23 jornadas menos.

Al respecto, ha incidido en que la mejora de la gestión abarca "otras cuestiones" como la "modernización telemática". El director xeral de Xustiza ha recalcado, asimismo, que en 2017 la Xunta destinó 11 millones al turno de oficio en Galicia, lo que supuso un aumento del 29% desde 2008.

En este sentido, ha valorado que en Galicia no se ha hecho "ningún recorte durante la crisis" en el turno de oficio. De este modo, ha recalcado que "mantuvieron la misma cantidad" presupuestada para la justicia gratuita en la Comunidad gallega, que en este 2018 cuenta con un incremento de 200.000 euros hasta los 11,2 millones, lo que supone un aumento del 30%.

Martín ha comentado que en la Comunidad gallega se han subido "un ocho por ciento todas las partidas del baremo" de la justicia gratuita. A esta actualización se suma el incremento para los procuradores y, además, la Xunta ha incorporado "conceptos nuevos".

Con todo, el director xeral de Xustiza ha concretado que el volumen de asuntos ha experimentado "un cierto descenso", con "más de 10.000" casos menos entre 2010 y 2016 en la Comunidad gallega.

RETRIBUCIÓN

Frente a ello, el Consello da Avogacía Galega reivindica una "retribución adecuada" para el trabajo que desempeñan los abogados del turno de oficio en la comunidad.

El presidente del Consello da Avogacía Galega, Félix Mondelo, ha manifestado a Europa Press que están "satisfechos" con la evolución de la partida por la "mejora" que supone, pero al tiempo ha matizado que el servicio de justicia gratuita en Galicia "no tiene una retribución adecuada al trabajo que desarrollan". "Está muy lejos de lo que debe ser", ha apostillado.

Por ello, Mondelo ha explicado que el pago por asunto "debería alcanzar el doble" para cubrir el trabajo que realizan los abogados del turno de oficio en Galicia. No obstante, ha admitido que eso en la actualidad "es una utopía" porque "la Administración tiene sus limitaciones".

Pese a las retribuciones insuficientes y a que "son muchos a repartir", el número de abogados del turno de oficio en Galicia se "va incrementando poco a poco", pero Mondelo ha asegurado que "no es la afluencia masiva de hace años". "Hace cuatro o cinco años era incesante la afluencia y de un tiempo para aquí se ha ralentizado la incorporación", ha comentado, para matizar que "no hay problema" para la asistencia.

Sobre el número de abogados que colaboran en el turno de oficio, el decano del Colegio de Abogados Santiago, Francisco Rabuñal, ha comentado a Europa Press que "aproximadamente son entre 4.000 y 5.000". "Hubo un incremento de un 25-30% en los últimos diez años", ha estimado.

CAUSAS

En relación al tipo de asuntos más habituales por los que se accede a la justicia gratuita en Galicia, el Consello da Avogacía Galega destaca que son, sobre todo, penales, con asistencia al detenido --que supone una percepción de más de 100 euros--. De este tipo cifra entre un 80 y 90 por ciento los casos que se acogen al turno de oficio.

Según ha comentado el director xeral de Xustiza, en 2016 se registraron más de 19.500 asistencias a detenidos en el turno de oficio en Galicia y más de 15.000 diligencias previas en el ámbito penal.

En el caso concreto de asistencia a detenidos, Juan José Martín ha incidido en que se ha experimentado un descenso de asuntos en la justicia gratuita en 2016, al contabilizarse unas 19.500, frente a las 22.320 de 2014 y las 21.500 de 2015.

También abundan las demandas civiles de personas con ingresos insuficientes para abordar divorcios --por cuyo expediente completo percibe unos 350 euros el abogado de oficio--, asuntos sobre cláusulas bancarias o de responsabilidad civil, entre otros. Según los datos de la Dirección Xeral de Xustiza, fueron más de 10.300 los asuntos civiles abordados en el turno de oficio en 2016.

El perfil de quien en Galicia accede a la justicia gratuita lo representa "una persona que tiene ingresos escasos y que necesita los servicios de un abogado para defender sus intereses", sostiene Félix Mondelo, quien destaca que entre los usuarios se incluye gente afectada por "desahucio por falta de pago" y "en situaciones precarias". "Hay de todo, desde gente joven a mayor", ha apostillado.

AFECTACIÓN DE LA HUELGA

Preguntado sobre la afectación en el turno de oficio de la huelga indefinida --que comenzó el 7 de febrero-- en el sector de la Justicia en Galicia, Félix Mondelo ha matizado que si bien los temas penales con preso se tramitan, los de tipo civil y contencioso están "paralizados", aunque "las designaciones se siguen haciendo".

Por ello, ha lamentado que este paro afecta a los solicitantes de la justicia gratuita porque "va a tardar más que se resuelva el tema", mientras que los abogados "hasta que no se acabe el procedimiento no cobra". "El trabajo no se hace porque está paralizado", ha comentado Mondelo, para advertir de la "acumulación de asuntos" que provoca la huelga.

MEJORAS Y DEMANDAS

Si bien el Consello da Avogacía Galega asegura que el último baremo aprobado con la Xunta "ha permitido subir algún porcentaje que estaba desfasado" y Galicia "cuenta con uno de los convenios mejores de España" que la sitúa en el cuarto lugar de retribuciones para el turno de oficio, los abogados gallegos reivindican una "retribución suficiente y adecuada" para cubrir el trabajo realizado.

Así, Rabuñal, en concreto, sostiene que el pago por los asuntos se sitúa "por debajo del precio de mercado", por lo que cree que "están muy mal pagados". "Nadie vive del turno de oficio", ha sentenciado.

Ante las reivindicaciones de los abogados del turno de oficio, el director xeral de Xustiza ha subrayado la "calidad buena" de la justicia gratuita en Galicia, "de lo que se ocupan y preocupan los colegios de abogados", ha apostillado.

Sobre las mejoras por parte de la Administración gallega en este ámbito y "el esfuerzo en mejorar la gestión", Juan José Martín ha hecho hincapié en la modificación del reglamento gallego a principios de 2018 para "ser más ágiles" en los pagos, lo que también será posible con la conexión informática entre Xunta y colegios de abogados, porque "se agilizarán los trámites para agilizar" el abono.