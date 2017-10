El empresario Javier Rodríguez, procesado en la 'Campeón': "Soy inocente, está claro"

Publicado 25/10/2017 12:50:36 CET

Su defensa dice que "no ha habido nada inesperado" pues "los funcionarios de Vigilancia Aduanera lo único que han confirmado es que tenía conversaciones"

LUGO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empresario Javier Rodríguez, el único de los doce acusados en el juicio de la 'Operación Campeón' que no llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, hay vuelto a insistir este miércoles que es "inocente".

"Soy inocente, está claro", ha manifestado el que era uno de los socios de la empresa Proitec que asesoraba al empresario Jorge Dorribo, principal investigado en la 'Campeón', coincidiendo con la segunda jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Lugo.

Con la declaración de trece testigos se ha reanudado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo el juicio por la 'Operación Campeón' sobre supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma farmaceútica Nupel.

De los doce procesados tan solo uno no ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, Javier Rodríguez, socio de Proitec, gestora que asesoró a Jorge Dorribo, empresario ha aceptado una pena de más de cinco años de prisión por delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales entre otros.

Entre los testigos citados se incluían agentes de Vigilancia Aduanera, administradores concursales de Nupel y empleados de Proitec, sociedad que orientaba a Dorribo y cuyo otro socio, Carlos Monjero, asumió diez meses de prisión en su pacto con la Fiscalía.

Sobre las 11,30 horas ha concluido la segunda sesión del juicio, tras lo que Javier Rodríguez, que se enfrenta a más de cuatro años de prisión por un delito de cohecho y dos contra la hacienda pública, ha vuelto a proclamar su inocencia. "Soy inocente, está claro", ha insistido.

"NADA INESPERADO"

Preguntado sobre si sentía que era una causa, al haber conformidad, en la que iban el resto de procesados contra él, ha señalado que "para eso están los jueces". "Si no es para saber quien dice la verdad y quien miente, meteríamos los folios en un ordenador y saldría la sentencia. Estoy tranquilo, eso siempre", ha afirmado, al tiempo que reiteró que era "inocente, está claro".

Su abogado, José Luís Fiuza, ha mantenido que en la sesión de este miércoles "no ha habido nada inesperado". "Los funcionarios de Vigilancia Aduanera lo único que han confirmado es que Javier tenía conversaciones, no estuvo en ninguna reunión", ha señalado. "No han podido decir que es lo que hizo Javier para que se pudiese conseguir tanto la subvención como el préstamo" que le hizo en su día el Igape a Nupel, ha añadido.

La 'Operación Campeón', que coordinó la jueza Estela San José Asensio, comenzó a finales de mayo de 2011 e investigó a varios cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), junto con el empresario Jorge Dorribo y su socio en Nupel, por supuestas concesiones irregulares de subvenciones.

Además la investigación salpicó a políticos del PP, PSOE y BNG. Salvo Javier Rodríguez, los otros once encausados han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.