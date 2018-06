El ERTMS del Alvia se desconectó porque generaba retrasos, según un técnico

Actualizado 29/06/2018 12:32:43 CET

También declara en el juzgado del caso Alvia un extrabajador de la UTE que aportó "poco" al no recordar datos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un técnico de la empresa Bombardier, que suministraba el 'software' del 'ERTMS' del Alvia que en julio de 2013 se accidentó causando la muerte a 80 personas, ha afirmado que la desconexión de este sistema embarcado (a bordo del tren) se adoptó pese a que las "anomalías" detectadas no afectaban a la seguridad.

Este viernes se han producido dos nuevas declaraciones, en calidad de testigos, ante el instructor de la causa por el accidente, Andrés Lago Louro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.

El pasado martes, dos responsables de Renfe alegaron ante el magistrado que se dio formación tras el aviso de un jefe de maquinistas que alertó de la peligrosidad de la curva donde se produjo el siniestro, en la que era necesario disminuir la velocidad de unos 200 a unos 80 kilómetros por hora.

Junto al maquinista están investigados dos altos cargos de Adif, uno de Renfe (responsables en las áreas de seguridad) y tres técnicos de la consultora pública Ineco, encargada de realizar el análisis de riesgo independiente.

NO RECUERDA

Pasadas las 9,10 horas de este viernes han accedido a la sala las partes personadas en el caso (son numerosos abogados, la mayoría desplazados desde Madrid, que representan a conductor, víctimas del descarrilamiento y a las dos empresas públicas, entre otros).

La primera comparecencia, la de un técnico que trabajó para la UTE (unión temporal de empresas) compuesta por Thales y Dimetronic, se ha prolongado durante aproximadamente una hora, aunque fuentes consultadas por Europa Press presentes en la sala han apuntado que su aportación fue "poco relevante", puesto que no recordaba muchos de los datos por los que fue preguntado.

Thales y Dimetronic, que suministraron la tecnología correspondiente al subsistema de control, mando y señalización (el que abarca el 'ERTMS'), efectuaron un análisis de riesgos que llegó, según declararon varios técnicos en los pasados meses, hasta un punto justo anterior al barrio de Angrois, donde descarriló el ferrocarril.

Esta información no ha sido ratificada este viernes por este técnico ya que, según alegó, hace tiempo que no trabaja en la misma compañía y no le dio tiempo a revisar la documentación correspondiente.

REDUCÍA LA VELOCIDAD

Por su parte, la intervención del técnico de Bombardier, también durante en torno a una hora, fue "más interesante", según las fuentes consultadas, ya que comentó que las "anomalías" que fueron detectadas, retrasos derivados de un tramo marcado a 100 kilómetros por hora por el que el sistema hacía ir a 75, no implicaban ninguna afección a la seguridad.

Es más, según las fuentes consultadas, de su exposición se deduce que la seguridad era "incluso excesiva" en la línea debido a estas interferencias, para las que, además, Bombardier propuso soluciones alternativas al tener constancia de la desconexión, un mes después.

Los expertos coinciden en que de haber estado instalado el 'ERTMS' embarcado (pese a carecer de él la línea en los últimos kilómetros tras el cambio de proyecto original) el accidente se podría haber evitado, puesto que el maquinista se vería obligado a pulsar un botón que le advertiría del punto en el que se encontraba.

MERMA DE LA SEGURIDAD

Por su parte, el abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, ha valorado que la declaración del representante de Bombardier muestra que la desconexión se debió a "motivos económicos y comerciales", debido a los retrasos que implicaban las interferencias del 'software'.

En este sentido, ha opinado que esta decisión implicó una merma de la seguridad. Entre otras cuestiones, la Agencia Ferroviaria Europea dispuso que este cambio fue "significativo" e implicó un riesgo que debería haber sido evaluado.