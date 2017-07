El exalcalde Fernando Pensado recurrirá la condena por acoso laboral a la secretaria de Palas

Actualizado 24/07/2017 11:44:52 CET

LUGO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Palas de Rei (Lugo) y actual concejal del gobierno municipal, Fernando Pensado, ha anunciado este lunes que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial que le condena por prevaricación y por acoso laboral a la secretaria municipal.

La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado al alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otros quince meses de prisión por un delito de acoso laboral a la secretaria municipal, Celia González Vázquez.

Además, también han sido condenados otros funcionarios y ediles del PP, entre ellos el exalcalde Fernando Pensado, al que la Audiencia le ha impuesto una pena de ocho años de inhabilitación y quince meses de prisión por acoso.

En concreto, el exalcalde ha avanzado que su "intención" es recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, con independencia de que "las sentencias hay que aceptarlas". "En este momento no me siento, ni mucho menos, satisfecho. Sí que vamos a recurrir, yo le ordené a mi abogado que prepare el recurso y vamos a seguir para delante", ha recalcado.

Pensado ha puntualizado que no entra a "discutir" lo que es el fallo de la Audiencia de Lugo y asume que "hay que acatarla". "La realidad es que yo percibo y el que me conoce lo percibe y la propia secretaria percibió, en este juicio, que no iba por ese camino", resalta.

Finalmente ha indicado que acepta que "las cosas son así y, como tal, hay que aceptarlas". "Afortunadamente tenemos la posibilidad de recurrir y lo vamos a hacer", ha concluido.