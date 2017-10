Expresidentes de la patronal gallega piden la dimisión del actual por respaldar un referéndum pactado en Cataluña

Publicado 20/10/2017 13:38:51 CET

VIGO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) José Manuel Fernández Alvariño (que estuvo al frente del organismo de 2013 a 2015) y Antonio Dieter Moure (en el cargo entre enero y octubre de 2016) han reclamado la dimisión del actual presidente de la entidad, Antón Arias, por sus declaraciones sobre Cataluña.

En concreto, Arias abogó por el diálogo y la negociación entre el Gobierno central y el de la Generalitat, y dijo que vería "bien" que se celebrase una consulta pactada como método para abordar la crisis abierta en Cataluña; si bien posteriormente matizó que ésta fue "una opinión personal" y no "institucional" de la entidad que dirige.

Los expresidentes han incidido en que esta posición es "claramente contraria a la Constitución Española", y han remarcado que el presidente de la CEG representa a los empresarios gallegos "las 24 horas" del día, por lo que estas declaraciones "contrarias al espíritu empresarial" fueron emitidas "desde el cargo" y, por tanto, son "muy graves".

"Es inconcebible que el representante de los empresarios gallegos propugne un pacto Cataluña-España de igual a igual, y al margen de la Constitución Española", han subrayado, insistiendo en que con estas declaraciones Arias ha incurrido en una "grave responsabilidad, por su cuenta y riesgo".

Por todo esto, los expresidentes, que ya en abril pidieron la dimisión de Arias, por la "enorme" fractura entre norte y sur y la falta de liquidez "total" que conlleva el impago a proveedores desde hace meses, han vuelto a reclamar su dimisión y han anunciado el envío de un requerimiento a la CEG para que tome las medidas necesarias para instar a la dimisión del presidente.

En este marco, han apostado porque sea la junta de vicepresidentes, compuesta por los presidentes de las cuatro confederaciones provinciales de Galicia --Pontevedra, Ourense, Lugo y A Coruña--, la que tome "las medidas necesarias" y asuma el gobierno de la organización autonómica hasta decidir si se convocan elecciones. "Necesitamos una CEG fuerte", han sellado.

"ILEGALIDAD" EN EL FUNCIONAMIENTO

Tras censurar que a pesar de ser miembros de la junta directiva están "desinformados" y hay "transparencia cero", Fernández Alvariño y Moure han criticado que Arias se ha manifestado "reiteradamente y por su cuenta" en otras ocasiones, como cuando se pronunció en contra de la reforma laboral y cuando solicitó un incremento salarial sin tener en cuenta a los empresarios.

A parte del tema de Cataluña y los demás pronunciamientos del presidente de la patronal, los expresidentes han respaldado su petición de que Arias dimita por la "ilegalidad del funcionamiento de la institución", ya que entienden que "se están vulnerando de forma consciente varios de los artículos de los estatutos de la CEG".

Así, han reprobado que aún no se han aprobado las cuentas del ejercicio de 2016, no se ha realizado el informe de auditoría correspondiente, no se ha convocado "ninguna reunión" de la junta directiva en la que se proponga su formulación, y no se ha convocado la asamblea en la que deben aprobarse. Igualmente, han criticado que tampoco se ha presentado el presupuesto del ejercicio de 2017.

Finalmente, sobre una posible reforma de los estatutos de la CEG, Moure ha remarcado que "cualquier reforma" debe ser aprobada por la asamblea y contar con la opinión de los empresarios y las sectoriales, si bien Fernández Alvariño ha añadido que, en todo caso, "no es el momento de hablar de reformar los estatutos, sino del gobierno de la patronal, que "es lo importante".