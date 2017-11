El Fairway, Forum del Camino de Santiago reúne a más de 60 expositores y 100 marcas en su segunda edición

Publicado 12/11/2017 14:46:09 CET

El Palacio de Congresos de Santiago de Compostela acoge desde este domingo el II Fórum Fairway do Camiño de Santiago, un lugar de reflexión para atajar las necesidades y problemas de este itinerario cultural europeo que aúna los enfoques "espiritual, religioso y cultural", en palabras del propio alcalde de Santiago, Martiño Noriega, presente en su inauguración.

Fairway es un espacio que aborda el fenómeno del Camino en toda su amplitud y que supone un punto de encuentro para todos los profesionales que trabajan alrededor de sus rutas. Albergues, empresas de transporte de mercancías, locales de venta de productos o agencias de viajes, entre otros, se dan cita en la exposición. El codirector de esta iniciativa, Antonio Mujico, ha asegurado que "todo el mundo que posea los valores de solidaridad y respeto tiene cabida en el Fairway".

Más de 60 expositores titulares y 100 marcas estarán presentes en esta segunda edición de la feria, "lo que supone un 20% más de superficie ocupada que en la edición anterior". Además, en el workshop, 36 profesionales de 27 empresas turoperadoras internacionales mantendrán 1.500 reuniones de negocio con empresas proveedoras locales y distintos puntos de venta de las rutas para cubrir la demanda de productos y servicios.

En este sentido, Martiño Noriega ha remarcado la importancia de haber logrado ese "20% más de actividad". Los organizadores del evento son Viajes Viloria-Galicia Incoming, Mr. Turismo Marketing en Acción y Trevisani y cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña y el propio Ayuntamiento de Santiago.

"SOSTENIBILIDAD"

El director territorial de la zona uno de Correos --uno de los patrocinador del evento--, Ángel Pérez, ha resaltado "la obligación de atender a las necesidades de los peregrinos" para hacer su estancia más cómoda.

El Camino de Santiago "es el puerto de todos los demás caminos que llevan hacia él", según considera Martiño Noriega, quien ha expresado que, más allá de la perspectiva turística, la Ruta Jacobea "tiene ese valor añadido en el campo económico, sobre el que hay que ejercer una gobernanza pública".

Para el regidor, el objetivo es mantener "la sostenibilidad del propio Camino para que siga siendo garantía de éxito de todos los caminos que conforman Europa y de la propia ciudad de Santiago".

GONZÁLEZ FORMOSO

En esta necesidad de aunar lo turístico con lo económico, también ha incidido el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, para el que "el Camino tiene parte espiritual, pero también material".

"Ahora más que nunca necesitamos la dimensión económica", ha expresado el mandatario provincial, que considera que todas las medidas que se lleven a cabo para promocionar y reforzar la imagen de la Ruta Jacobea son necesarias de cara al futuro. "El Camino seguirá cuando nosotros ya no estemos aquí", ha señalado.

PROGRAMA

El programa plantea cuatro foros de debate específicos orientados a los profesionales y a la reflexión sobre las diferentes perspectivas del Camino.

El primero, bajo el título 'Camino Outsides: otros aspectos del camino' cuenta con ponentes como el deán de la catedral de Santiago o la directora xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta.

El segundo, 'After Way: el Camino del después. Un camino emocional', traslada las historias de personas que han cambiado sus vidas gracias a la experiencia del Camino. El tercero, 'Other ways: los otros caminos', pretende mostrar la potencia que tienen otras rutas del mundo, como el Fuorivia Egnacia. El cuarto, 'Camino Insights: la gestión de los Caminos', abrirá la puerta al debate económico.

Para el público asistente también se organizan diversas actividades. El humor correrá a cargo de Carlos Blanco, habrá cuentacuentos y gastronomía con Manuel Garea y de la mano de Vox Stellae y Adufeiras de Salitre llegará al acto la música religiosa y tradicional. Asimismo, un concurso de fotografía, dibujo escolar, juegos y un taller de cata completan la propuesta cultural del evento.