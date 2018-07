La familia de Socorro Pérez denuncia la "falta de interés" de la Policía en el caso y un trato de "segunda"

Publicado 21/06/2018 18:46:41 CET

El juez archiva el caso del fallecimiento de la mujer ourensana de 43 años por falta de pruebas

OURENSE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La familia de la vecina de Ourense de 43 años que fue hallada muerta el 6 de junio de 2015 en la zona del Seminario tras permanecer un mes desaparecida, Socorro Pérez, ha criticado la "falta de interés" de la Policía en la investigación del suceso y ha denunciado un "trato de segunda".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de los familiares, Jesús María Pérez Barreiros, ha asegurado que esta situación les supone un "sinvivir". "Es un desastre absoluto, porque estamos pagando, desde el minuto uno, las consecuencias de que la Policía no haya hecho bien su trabajo. No puso el interés suficiente: no se hizo ninguna patrulla por parte de la Policía, ni con perros ni con nada", ha indicado.

"Nos consideramos víctimas de segunda, españoles de segunda división, no se trata igual a todos los españoles. En este caso, puede haber infortunio y mil y una circunstancias que dificultan el esclarecimiento del hecho, pero lo que más me duele es la falta de interés de la Policía. No estamos nada contentos con eso y tenemos que denunciarlo", ha abundado.

El portavoz de la familia de la fallecida se ha pronunciado de este modo después de que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense haya dictado este miércoles un auto en el que comunica el sobreseimiento provisional por falta de pruebas del caso de Socorro Pérez.

El juez ha tomado esta decisión por falta de "diligencias acordadas pendientes de practicar", así como por "la imposibilidad de dirigir el procedimiento contra persona determinada por no ser las sospechas o indicios que puedan desprenderse de la investigación en el momento actual suficientes para ello", recoge el auto que señala que el caso también deja de permanecer en secreto.

Al respecto, el portavoz de la familia ha apuntado que el archivo del caso "es una bofetada a la propia Policía, porque en estos tres años que han transcurrido" desde el asesinato de Socorro están "prácticamente como el primer día".

"No sabemos ni datos elementales, ya no tener sospecha o que aparezca el autor del crimen, es que no sabemos qué ruta hizo el sábado 2 de mayo, cuando salió a hacer deporte y desapareció; no sabemos si el crimen se produjo donde aparecieron los restos el 6 de junio en la zona del seminario o fue trasladado el cuerpo ahí. Y la Policía tampoco lo sabe", ha añadido.

"La Policía no ha hecho prácticamente nada. De hecho, los restos no los encontró la Policía. Y lo que es más grave: desde el 6 de junio de 2015, cuando se levantó el cadáver, la Policía científica de Madrid tardó tres semanas en venir a Ourense: ¿Qué interés hay aquí?", ha aseverado Pérez Barreiros.

Asimismo, ha comunicado que la familia no puede recurrir el auto porque "no estaba personada en la causa al haber secreto sumarial". "Era un absurdo estarlo porque no podías acceder a ninguna diligencia ni proponer nada, era una cuestión entre el juez instructor y la Policía", ha añadido.

Además, ha criticado que "todo se haya dejado en manos de la familia y de los amigos" y que la Policía "solamente se haya limitado a rastrear las orillas del río Miño por si Socorro se había suicidado o por si se había tirado a un pozo". "Sabemos perfectamente que la comisaría de Ourense tenía problemas internos y divergencias entre los mandos policiales", ha subrayado.

MALESTAR Y DESESPERANZA EN LA FAMILIA

Jesús María Pérez Barreiros ha destacado que la familia está "mal, hundida, triste, desolada, desconcertada y en estado de shock". "Cualquier adjetivo es poco porque no contábamos con este archivo por parte del Juzgado. Para la familia es un palo muy duro, es un golpe inesperado", ha lamentado.

"Seguramente, mis tíos y yo moriremos sin saber quien fue autor del crimen de mi prima Socorro Pérez, y esto es muy duro. La esperanza que tenemos es cero", ha asegurado.

Por último, ha asegurado que continuarán trabajando para poder saber qué le pasó realmente a Socorro Pérez aquel sábado 2 de mayo de 2015. "No sé si van a cambiar los mandos policiales con el cambio de Gobierno; nuestro futuro es seguir batallando para tener entrevistas con los mandos policiales", ha apuntado.

"Si las cosas no van bien y es posible, queremos llegar hasta el ministro de Interior para decirle lo que ha pasado y pedirle que se pongan todos los medios necesarios para esclarecer este crimen", ha declarado.

Con todo, la Policía Nacional, según ha confirmado a Europa Press, continúa investigando el caso, por lo que podrá ser reabierto para diligencias concretas que proponga el cuerpo de seguridad.