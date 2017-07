La Fegamp rechaza resolver los problemas de financiación con "más impuestos" y pide revisar el reparto

Publicado 26/07/2017 18:44:09 CET

"Lo primero es sentarse y ver si la caja del Estado se reparte con criterios homogéneos y justos; en Galicia pensamos que no", dice García

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, ha subrayado que los ayuntamientos gallegos no son partidarios "de entrada" de que, para resolver los problemas de la financiación local, se fijen "más impuestos". No en vano, ha defendido que "lo primero" debe ser revisar el reparto de recursos.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Santiago, en una semana en la que el comité de expertos ha presentado en Madrid sus conclusiones y propuestas para la financiación autonómica y local. Entre sus planteamientos y para reforzar la financiación de los ayuntamientos, proponen crear un impuesto turístico.

Sobre esta tasa ha sido preguntado, precisamente, el también alcalde de O Barco de Valdeorras (Ourense), quien ha asegurado no conocer en detalle la propuesta, pero ha defendido que, antes de plantear nuevos tributos, sería conveniente "sentarse y ver, con los impuestos que ya existen, si la caja del Estado se reparte con criterios homogéneos y justos".

"En Galicia pensamos que no", ha aseverado el dirigente socialista.

"EMPEZAR POR EL PRINCIPIO"

Por tanto, ha abogado por "empezar por el principio", en relación a "repartir los recursos que tiene el Estado de forma justa entre todos los entes políticos del país: comunidades, por una parte, y municipios, por otra".

"Una vez que eso esté hecho, habrá que ver si llega o no. Si no llega, cada administración tendrá que ejercer sus competencias para llegar donde quiera. Pero da la impresión que siempre empezamos la casa por el tejado: 'si no le llega el dinero, cobre más a sus vecinos'", ha reflexionado.

Y es que, según Alfredo García, "no se trata de eso". "Si hay que cobrar, hay que estudiarlo, pero lo que defendemos desde Galicia es que los recursos están mal repartidos y que nosotros salimos mal parados", ha insistido, antes de apelar a que "se arregle esto primero".